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霍楚訪貝賽 聆聽華商困境

記者牟蘭／紐約報導
霍楚(右三)在孟昭文(左二)與黃敏儀(右二)的陪同下走訪貝賽的亞裔商家。(取自霍楚推特)
霍楚(右三)在孟昭文(左二)與黃敏儀(右二)的陪同下走訪貝賽的亞裔商家。(取自霍楚推特)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前突然造訪貝賽多家亞裔小商家，親手製作綿綿冰、品嚐小籠包、購買甜甜圈等，與業者探討疫期遇到的困境；開店一年的業者何辰菥對州長「免費廣告」感到驚喜，感嘆疫期做生意不易，眼看許多周邊商家撐不過一年，呼籲政府多扶持小商業者。

霍楚9日晚由國會眾議員孟昭文與市議員黃敏儀陪同，走訪貝爾大道(Bell Blvd.)的果汁店Fresh U、上海豫園與甜甜圈店Mochinut，討論政府如何扶持小商家、為年輕人提供更多機會以及平價屋等話題。

Fresh U業者何辰菥10日表示，州長辦公室提前兩個小時才通知她，霍楚親手製作了綿綿冰，品嚐現榨西瓜汁，還在她的推特上標註這間店，免費打廣告。

何辰菥說，去年開始營業，原計畫賣水果，但發現非亞裔居民，水果只買「一個、兩個」，角落的現榨果汁生意卻受到熱捧，立即轉換思路，改做果汁店；她表示，疫情爆發後，資金流受影響，無法花錢廣告，只能靠顧客口耳相傳，收支才逐漸恢復平衡。

因在疫後開張，何辰菥表示，不符合申請相關補助的條件，發展不易；她說，小商家是社區的經濟基礎，眼看周邊許多店家都撐不過一年，呼籲政府多推出政策扶持像她一樣的業者。

黃敏儀表示，霍楚擔任副州長期間就多次造訪華社，此次選擇貝賽的商業區，希望向她展現亞裔商家遍布在全市各地，「霍楚可能是來華人社區最多次的州長」；疫情重創生意，又面臨通貨膨漲，讓小商業者雪上加霜，希望州長聽見商家訴求。

霍楚(右一)在孟昭文(左一)與黃敏儀(左二)的陪同下走訪貝賽的亞裔商家。(取自霍...
霍楚(右一)在孟昭文(左一)與黃敏儀(左二)的陪同下走訪貝賽的亞裔商家。(取自霍楚推特)

孟昭文與黃敏儀感謝州長身體力行，幫商家推廣生意，期盼州府、市府與聯邦政府合作，提供更多資源。

霍楚(左三)在孟昭文(右二)與黃敏儀(左二)的陪同下走訪貝賽的亞裔商家。(黃敏儀...
霍楚(左三)在孟昭文(右二)與黃敏儀(左二)的陪同下走訪貝賽的亞裔商家。(黃敏儀辦公室)

霍楚表示，小商家是紐約市的經濟支柱，她每天的工作之一就是確保小商業的復甦與繁榮，「參觀貝賽的商店與餐廳是一件很棒的事，感謝孟昭文與黃敏儀，我期待再次回訪」。

去年市長選舉中，華裔聚居的皇后區法拉盛與貝賽等選區更青睞共和黨候選人，此次州長選舉，共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)也多次造訪亞裔社區，並以相關廣告吸引亞裔選民；霍楚與華人社區關係密切，初選前的周末還特地到法拉盛造勢，傳達重視亞裔社區。

霍楚(右)在Fresh U親手做綿綿冰。(取自霍楚推特)
霍楚(右)在Fresh U親手做綿綿冰。(取自霍楚推特)

霍楚 亞裔 孟昭文

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