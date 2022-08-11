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美中義合拍孤星人 演移民悲歡

記者張心／紐約報導
講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存故事的電影「孤星人」，將於8月12日在紐約首映。(何帆提供)
講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存故事的電影「孤星人」，將於8月12日在紐約首映。(何帆提供)

美中義三國合拍片「孤星人」(We Are Living Things)將於8月12日在紐約首映，這部講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存的故事，日前獲得多項重量級國際電影節提名，並由斬獲奧斯卡獎、上海電影節獎項的主創團隊製作，其中主要參與者過半數為華裔。

故事的主人是兩張紐約最常見卻也最容易被忽視的面孔：從中國非法移民來美的女主角楚瑤，希望藉在法拉盛做美甲工獲得棲身之地；而同樣非法越過美墨邊境的墨西哥移民所羅門，則從事清潔這個典型西語裔新移民的工作。兩個看似毫無交集的紐約打工人，因為一個無厘頭的共同點牽連在一起，就是他們都相信有外星人。

「這是一部融合愛情、科幻、驚悚、公路等多種元素的電影，視角聚焦紐約市少數族裔，描述他們找不到身分認同感的孤獨，卻又渴求理解與關懷的熱忱。」曾製作電影「尋龍訣」、「唐人街探案」的驚迷影視創始人、製片人何帆表示，在疫情後仇亞犯罪飆升的美國，這樣的故事具有針砭時弊的時代意義，「在紐約瑰麗動人的光影中，折射出邊緣移民的孤獨與迷失，以及心靈深處的渴望。所以當導演提巴蒂(Antonio Tibaldi)將劇本給我的時候，我當即決定參與拍攝。」

雖然是低成本獨立電影，但「孤星人」的製作班底卻匯集全球菁英。上海電影節影后呂星辰和奧斯卡最佳外語片「羅馬」男主Jorge Antonio Guerrero「挑大梁」，榮獲奧斯卡最佳外語片「絕美之城」的Luca Bigazzi擔任攝影指導，北美華人影視公司驚迷影視負責籌備、拍攝與後期製作，「華人創作團隊是此片的主角，希望通過這部特別的移民題材電影，向全美觀眾傳送華裔的聲音，提升華裔在文化上的影響力。」

「孤星人」即日開始售票，美國和加拿大於8月12日同步上映，詳情：https://www.waltfilm.com。

講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存故事的電影「孤星人」，將於8月12...
講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存故事的電影「孤星人」，將於8月12日在紐約首映。(何帆提供)
講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存故事的電影「孤星人」，將於8月12...
講述紐約華裔和西語裔移民在大時代浪潮下棲息生存故事的電影「孤星人」，將於8月12日在紐約首映。(何帆提供)

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