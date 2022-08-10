遭家暴8年 亞裔婦不堪壓力自殺亡

考邇日前發布視頻，指控丈夫家暴，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

一名居住在皇后區的亞裔 婦女，八年來遭丈夫家暴 ，她日前在社群網路發聲求助，公開自己被毆打視頻，幾日後因承受不了壓力，在家中自殺身亡，引發關注；紐約勵馨婦幼關懷中心9日指，家暴受害人是自殺的高危人群，多數華裔求助人都曾有輕生念頭，呼籲受害者及時求助。

影音來源：India Today

報住在南李奇蒙丘(Richmond Hill)的30歲的考邇(Mandeep Kaur)，3日用印度 語中的旁遮普語(Punjabi)在線上發布視頻，指自己八年內，因生了兩個四歲與六歲的女兒，沒生兒子，受丈夫的肢體與心理虐待，她公開自己被毆打的視頻，在線上求助，期盼他人伸出援手。

因承受不了壓力，考邇日前在家中自殺身亡；多個南亞裔的錫克教非營利組織日前在李奇蒙丘的弗蘭克·麥康奈爾公園( Lt. Frank McConnell Park)，為她舉辦追悼集會。

友人辛格(Felicia Singh)表示，考邇是一個「說話輕聲細語、安靜、友好與善良」的女性，她指，兩人居住較近，常看到她接送孩子上下學，「我們看到她多關心孩子，我一直在想，為什麼沒有幫助她，不能允許社區出現這種虐待事件，我相信人們知道發生了什麼，她卻沒得到支持」。

根據考邇的視頻，丈夫在印度就毆打她，八年來她嘗試各種方式改變，卻沒制止對方每日向她施暴，她還指控丈夫有外遇，曾把她關在卡車內五天；她說，父親曾幫她報警，但因丈夫懇求，她最終放棄指控。

考邇被毆打的視頻在網上瘋傳，其中一則視頻中，她的女兒在一旁呼救，要求爸爸不要毆打媽媽；網友發起#TheKaurMovement 與#JusticeForMandeepKaur，要求司法給死者一個公道。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，華人家暴受害人數近年只增不減，以勵馨為例，上周僅一個同事就收到七件家暴案例，去年一年處理逾890例家暴與性侵案件；她指，家暴受害人因婚姻、移民身分與經濟等多方面考量，是高危的自殺人群，一些從警局與法院轉介的受害者，都有創傷後遺症。

劉元芬說，紐約勵馨提供法律與住宿的協助，中心的社工為受害人一對一心理諮商，呼籲受害人打電話求助：(877)990-8595，避免罹患憂鬱症等心理疾病，導致攻擊子女或自殺等悲劇發生。