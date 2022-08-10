我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

遭家暴8年 亞裔婦不堪壓力自殺亡

記者牟蘭／紐約報導
考邇日前發布視頻，指控丈夫家暴，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)
考邇日前發布視頻，指控丈夫家暴，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

一名居住在皇后區的亞裔婦女，八年來遭丈夫家暴，她日前在社群網路發聲求助，公開自己被毆打視頻，幾日後因承受不了壓力，在家中自殺身亡，引發關注；紐約勵馨婦幼關懷中心9日指，家暴受害人是自殺的高危人群，多數華裔求助人都曾有輕生念頭，呼籲受害者及時求助。

影音來源：India Today

報住在南李奇蒙丘(Richmond Hill)的30歲的考邇(Mandeep Kaur)，3日用印度語中的旁遮普語(Punjabi)在線上發布視頻，指自己八年內，因生了兩個四歲與六歲的女兒，沒生兒子，受丈夫的肢體與心理虐待，她公開自己被毆打的視頻，在線上求助，期盼他人伸出援手。

因承受不了壓力，考邇日前在家中自殺身亡；多個南亞裔的錫克教非營利組織日前在李奇蒙丘的弗蘭克·麥康奈爾公園( Lt. Frank McConnell Park)，為她舉辦追悼集會。

友人辛格(Felicia Singh)表示，考邇是一個「說話輕聲細語、安靜、友好與善良」的女性，她指，兩人居住較近，常看到她接送孩子上下學，「我們看到她多關心孩子，我一直在想，為什麼沒有幫助她，不能允許社區出現這種虐待事件，我相信人們知道發生了什麼，她卻沒得到支持」。

根據考邇的視頻，丈夫在印度就毆打她，八年來她嘗試各種方式改變，卻沒制止對方每日向她施暴，她還指控丈夫有外遇，曾把她關在卡車內五天；她說，父親曾幫她報警，但因丈夫懇求，她最終放棄指控。

考邇被毆打的視頻在網上瘋傳，其中一則視頻中，她的女兒在一旁呼救，要求爸爸不要毆打媽媽；網友發起#TheKaurMovement 與#JusticeForMandeepKaur，要求司法給死者一個公道。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，華人家暴受害人數近年只增不減，以勵馨為例，上周僅一個同事就收到七件家暴案例，去年一年處理逾890例家暴與性侵案件；她指，家暴受害人因婚姻、移民身分與經濟等多方面考量，是高危的自殺人群，一些從警局與法院轉介的受害者，都有創傷後遺症。

劉元芬說，紐約勵馨提供法律與住宿的協助，中心的社工為受害人一對一心理諮商，呼籲受害人打電話求助：(877)990-8595，避免罹患憂鬱症等心理疾病，導致攻擊子女或自殺等悲劇發生。

家暴 亞裔 印度

上一則

紐約市重罪案續增 今年已飆升近4成

下一則

涉殺外賣郎 嫌戴手套沙發上自轟

延伸閱讀

世界晚報／亞裔婦遭家暴8年求助無望 家中自殺身亡

世界晚報／亞裔婦遭家暴8年求助無望 家中自殺身亡
遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡
紐約濱水河畔改裝時尚貨櫃小屋 體驗豪華露營趣味

紐約濱水河畔改裝時尚貨櫃小屋 體驗豪華露營趣味
被迫接收逾千移民 紐約市長叫陣德州州長

被迫接收逾千移民 紐約市長叫陣德州州長
CRPD國家報告 身心障者 貧窮遭家暴嚴重

CRPD國家報告 身心障者 貧窮遭家暴嚴重

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了