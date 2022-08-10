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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

有精神病史 32歲華女法拉盛跳樓輕生

記者牟蘭／紐約報導
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)

一名32歲的華裔女子，疑與男友發生爭執，9日從法拉盛友聯街(Union St.)的16樓跳下，消息指，這名女子有精神病史，具體跳樓原因不詳，案件仍在調查中。

根據警方消息，32歲施琴(Qin Shi，姓名皆音譯)當日下午4時左右，從位於友聯街41-40號的亞洲大廈16樓跳下，救援人員宣布當場死亡；消息指，施晴有精神病史，是大樓住戶，具體死因還需等待法醫調查。

影音：記者牟蘭

市警109分局的警員為死者披上白布，因案發地對面是邦恩遊樂場，為避免未成年人目睹慘況，懸掛白布並用警車擋住暫放屍體的位置。

多名警員封鎖巴克萊大道與三福大道之間的友聯街，禁止車輛通行，下午7時許，將死者送至法醫處檢驗，解除部分封鎖，109分局的局長霍爾(Louron E. Hall)與二星助理總警司余振源等，均到現場巡視。

一名華裔母親帶兒子在附近散步，走到大樓附近時，突然看到有人從大樓上跳下，十分驚恐；她指，過去並未看到跳樓等事件，呼籲年輕人珍愛生命，不要因瑣事輕生。

大樓的華裔住戶指，亞洲大廈並未因自殺案件封鎖，住戶還能隨意進出，她聽聞死者生前與男友爭執，疑因此輕生，但並不認識死者，並指大樓住戶並不複雜。

警方呼籲，若有任何知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

32歲華女9日下午從位於友聯街41-40號的亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者...
32歲華女9日下午從位於友聯街41-40號的亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午，從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午，從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡，警方於現場調查。(記者牟蘭／攝...
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡，警方於現場調查。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。(記者牟蘭／攝影)
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡，地上掉落她的拖鞋。(記者牟蘭／...
32歲華女9日下午從亞洲大廈16樓跳下，當場死亡，地上掉落她的拖鞋。(記者牟蘭／攝影)

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