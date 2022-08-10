涉殺外賣郎 嫌戴手套沙發上自轟

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出，。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌槍殺華裔 中餐館外賣郎的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)， 日前聆訊前飲彈自殺，警方消息9日披露他自殺細節，指他死前，緊握手槍、戴手套，躺在沙發的血泊中，室內播放高音量廣播，腳下留有遺書。

赫希死前寄送遺書給他的律師、助理檢察官與法官，他在信中承認多羅西(Dorothy Hirsch)遭指控的八項非法槍枝控罪，稱妻子毫不知情；他說，自己多年前與室友共用一個儲藏室，放置八把槍枝，但因妻子購買公寓，他將槍枝與其他沒開封的箱子放在妻子的壁櫥內。

多羅西的代表律師貝德羅(Mark Bederow)給皇后區 檢方的9日的信件中指，「八把非法槍枝用錫紙與塑料包裹，用垃圾袋儲藏在衣櫃內，與多羅西整潔的儲存方式極大不同」，「毫無意外，赫希是這些槍枝的唯一主人，他在沒有告知多羅西的情況下，放置這些槍枝」。

貝德羅在信件中補充，赫希的指紋不只在一把槍上發現；赫希也在遺書中指，因槍枝沾有他的DNA，他因害怕再次被法官下令關押，因此在5日聆訊前自殺，但他極力否認自己因甜酸醬結怨，當街涉殺嚴志文。

消息人士稱，赫希臨死前將打印的遺書放在腳下，坐在沙發上，戴橡膠手套向自己開槍，死時手中仍握著槍，廣播開到最大音量，試圖掩蓋槍聲。

雖然赫希極力否認謀殺指控，但他從去年11月因甜酸漿與皇后區長城中餐廳結怨後，曾多次騷擾嚴志文與他的同事，還損壞中餐廳老闆的汽車 ，今年1月持槍威脅店員，檢方的監控錄像顯示，被告在案發當天曾多次繞行長城中餐廳，一路跟蹤嚴志文。