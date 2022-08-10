紐約客談／選區重畫歧見 布碌崙華社三思

布碌崙有兩大規模相當的華裔聚居區，一個在日落公園 ，一個在班森賀。當政府提出以日落公園為中心，設立亞裔 人口占57%的第43選區後，班森賀華社有人提出設立一個完整的班森賀選區也就不足為怪，實際上，以班森賀華社為中心設立選區的想法也不是一天兩天。

日落公園和班森賀之爭，從表面上看是地域之爭，實際上體現華人 社區內方言和習俗的差別，甚至是老移民和新移民的差別。近年，因為外族裔擔任日落公園的民選官員，日落公園的華人有備受冷落的感覺，因此，新的第43選區的提議對日落公園華人是揚眉吐氣的好消息。但班森賀華社卻感到失望，他們現在被分在四個選區，選區重畫後，仍將處於四分五裂的狀態。

班森賀選區地圖提出之後，放在布碌崙華社面前的大問題是，到底是要一個亞裔占絕大多數的選區，還是要兩個亞裔占相對多數的選區。實際上，目前日落公園所在的第38選區，亞裔人口就超過40%，但幾次選舉都沒有選出亞裔議員。由此看來，在一個亞裔人口占相對多數的選區，選出亞裔議員並不是一件有把握的事。如果這樣，相對較好的選擇應該就是擬議中的第43選區，一個亞裔占絕對多數的選區。

設立班森賀選區的方案雖然避免了第38和第43選區兩位市議員相爭，但一定會傷害到第44，第47和第48三個選區的利益，尤其是第47選區，有一大片選區被吞食，最後結果可能是，第47和第48選區的市議員在一個選區展開激烈爭奪。

有人認為，選區的畫分是零和遊戲，有人贏就有人輸。不過，如果能站得高、看得遠一些，或許能用時間來解決空間的問題。