我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

新州華生遛狗遭鎚襲 耳朵重創逃一命

記者鄭怡嫣／紐約報導
Rex被背後襲擊，砸爛耳朵，砸穿耳軟骨。(Rex提供)
Rex被背後襲擊，砸爛耳朵，砸穿耳軟骨。(Rex提供)

新州澤西市發生一起駭人攻擊案，一名來自河南洛陽的留學生，7日凌晨遛狗時遭到陌生男子背後猛捶，耳朵被捶爛，兩處耳軟骨被捶穿，面部流血不止，受害者表示，由於及時閃躲，歹徒未一鎚擊中太陽穴，僥倖撿回性命，警方則表示歹徒很可能是慣犯，呼籲知情民眾提供線索。

29歲的中國留學生Rex說，7日晚，他與女朋友在住家附近遛狗，之後進入JFK大道近Bergen大道的麥當勞，約晚上11時50分出店後，在門前他被人拍了一下背，扭頭瞬間，遭陌生男子手持鎚子猛砸臉部。

他的耳朵被捶爛，兩處耳軟骨被捶穿，反應過來後，他追著逃跑的歹徒約三個街區，直至JFK大道近Pavonia大道的一棟大樓車庫內，他的血越流越多，恐有生命危險，放棄追趕，警方在路人報警後趕到現場，將他送醫，8日晚他接受了耳朵縫合手術。

Rex表示，歹徒在他扭頭後，曾與他有二、三秒的對視，儘管戴著口罩，但他確定兩人不相識，攻擊時由於他往側一躲，嫌犯未一鎚擊中太陽穴。醫生表示，傷疤與創口恐怕不能長好。案發至今，他整夜未睡，也未進食，感到非常憤怒，警方表示此人很可能是慣犯，這條街此前也有類似的案件發生。

當地警方表示嫌犯仍在逃，案件在調查中，根據Rex描述，歹徒很可能是亞裔，身高在1米7至1米75之間，戴黑色口罩，棒球帽，穿白色短襯衫及運動鞋，麥當勞門口及車庫內，應有監控拍下嫌犯面貌。他與警方呼籲知情民眾提供線索，「我目前唯一的訴求，就是將他緝捕歸案，因為不覺得他會停止作案，恐再傷及無辜。」

中國留學生 口罩 麥當勞

上一則

班森賀華社銀行門前 白人遊民氣絕

下一則

假借廁所企圖搶劫 華人按摩店虛驚

延伸閱讀

貝賽割車胎歹徒 周末44車遭殃

貝賽割車胎歹徒 周末44車遭殃
市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生

市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生
新州犯罪城翠登 意外連2個月無凶殺

新州犯罪城翠登 意外連2個月無凶殺
新州允許餐廳設戶外座位至2024年11月

新州允許餐廳設戶外座位至2024年11月
新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段