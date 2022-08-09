新州華生遛狗遭鎚襲 耳朵重創逃一命

Rex被背後襲擊，砸爛耳朵，砸穿耳軟骨。(Rex提供)

新州澤西市發生一起駭人攻擊案，一名來自河南洛陽的留學生，7日凌晨遛狗時遭到陌生男子背後猛捶，耳朵被捶爛，兩處耳軟骨被捶穿，面部流血不止，受害者表示，由於及時閃躲，歹徒未一鎚擊中太陽穴，僥倖撿回性命，警方則表示歹徒很可能是慣犯，呼籲知情民眾提供線索。

29歲的中國留學生 Rex說，7日晚，他與女朋友在住家附近遛狗，之後進入JFK大道近Bergen大道的麥當勞 ，約晚上11時50分出店後，在門前他被人拍了一下背，扭頭瞬間，遭陌生男子手持鎚子猛砸臉部。

他的耳朵被捶爛，兩處耳軟骨被捶穿，反應過來後，他追著逃跑的歹徒約三個街區，直至JFK大道近Pavonia大道的一棟大樓車庫內，他的血越流越多，恐有生命危險，放棄追趕，警方在路人報警後趕到現場，將他送醫，8日晚他接受了耳朵縫合手術。

Rex表示，歹徒在他扭頭後，曾與他有二、三秒的對視，儘管戴著口罩 ，但他確定兩人不相識，攻擊時由於他往側一躲，嫌犯未一鎚擊中太陽穴。醫生表示，傷疤與創口恐怕不能長好。案發至今，他整夜未睡，也未進食，感到非常憤怒，警方表示此人很可能是慣犯，這條街此前也有類似的案件發生。

當地警方表示嫌犯仍在逃，案件在調查中，根據Rex描述，歹徒很可能是亞裔，身高在1米7至1米75之間，戴黑色口罩，棒球帽，穿白色短襯衫及運動鞋，麥當勞門口及車庫內，應有監控拍下嫌犯面貌。他與警方呼籲知情民眾提供線索，「我目前唯一的訴求，就是將他緝捕歸案，因為不覺得他會停止作案，恐再傷及無辜。」