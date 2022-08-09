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高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

假借廁所企圖搶劫 華人按摩店虛驚

記者鄭怡嫣／紐約報導
二嫌搶劫華人按摩店未遂。(Nicole提供)
二嫌搶劫華人按摩店未遂。(Nicole提供)

法拉盛8日凌晨發生一起搶劫未遂案件，在一家華人經營的按摩店，一男一女假借上廁所四處查看意圖搶劫，員工見勢不妙報警後，他們被警察帶走，案發時在現場、該按摩店的一名員工表示，這類搶案在華人按摩店屢見不鮮，但許多員工礙於身分因素均未報警，呼籲更多民眾在第一時間報警，使罪犯得到嚴懲。

根據市警局，8日凌晨12時35分，轄管法拉盛的109分局接到報警電話，稱位於法拉盛北方大道近王子街的華人按摩店有搶劫案件，兩三分鐘後警員趕到現場，將搶劫未遂的兩名一男一女白人嫌犯帶走。

當時在現場的員工Nicole表示，二嫌進入店後說想上廁所，得到允許後便四處走動，步速極快，還把一間間按摩個室的門打開，見裡面有客人按摩再關上，最後一路摸索到休息室，一員工見有異便報警，警員迅即趕到將他們攆走，並說這二人還曾在當地的其他酒店，一間間敲客人的門。

Nicole說，今年4月這家按摩店也發生過類似的搶劫案，深夜11時，一男一女入店到處翻東西，被她發現後朝他們喊「趕快出去」，但仍有女員工被搶去一台手機，「其實我們打工的也沒有多少錢，他們來打劫也就是想搶點鐘點費」。

根據消息人士，7日晚8時20分，貝賽一家華人按摩店遭遇客人勒索事件，一位非洲裔客人按摩完，以按摩不到位，威脅退100元，到處亂踢店內物品並企圖攻擊，店內的客人被嚇走；6月30日晚，法拉盛一家華人按摩店發生另一起搶劫未遂案，一名手持對講機的非洲裔則冒充紐約市警，進入店後意圖打劫，後被店內的華人持刀嚇跑。

貝賽按摩店非洲裔客人要求退錢並大鬧按摩店。(讀者提供)
貝賽按摩店非洲裔客人要求退錢並大鬧按摩店。(讀者提供)

Nicole對此表示，華人按摩圈，事實上搶劫案件頻發，然而許多員工礙於沒有身分或害怕麻煩等因素選擇息事寧人，僅與同行分享嫌犯的作案時間、地點及根據監控錄像所得的作案照片，卻未報案，她呼籲民眾在遭遇搶劫時第一時間報警，「109分局每次都很快趕來，且對華人無偏見，上次有人偷鄰店東西，我們報警後歹徒就被逮捕」，如不報警也會讓歹徒變本加厲，更多華人按摩店成為犯案的目標。

華人 法拉盛 警察

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