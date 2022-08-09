曼哈頓區長背書利華娜 市公益維護人挺牛毓琳

參選者市議員利華娜。(記者和釗宇／攝影)

第十選區國會民主黨 參選人利華娜(Carlina Rivera)、牛毓琳(Yuh-Line Niou)近日分獲重要背書。曼哈頓區長李文(Mark Levine)背書利華娜；市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)則支持牛毓琳。

李文7日表示，從可負擔住房到健保、環保等議題，利華娜在市議會有完整紀錄及成績可查，她是勇敢的領袖，不畏懼艱難，相信能勝任國會眾議員 一職。

利華娜已獲得布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、艾斯柏(Adriano Espaillat)等人，以及多位市議員背書。

工會方面則有1199SEIU醫療工作者東部聯盟，MTA工人工會(TWU)等支持。完整名單： https://www.carlinarivera.nyc/endorsements。

牛毓琳8日宣布獲得市公益維護人威廉姆斯背書，也是首位全市級的民選官員選擇支持該選區參選人，指牛毓琳為進步派最佳人選。牛毓琳表示，參選至今，藉由結盟，已發出清楚訊號，是時候將特殊利益團體逐出國會。

威廉姆斯表示，現任州眾議員牛毓琳展現勇氣，協助對抗州議會與共和黨合作的獨立民主黨團(IDC)，公開指責前州長葛謨(Andrew Cuomo)，而不像許多議員保持沈默。她並承諾也爭取到可負擔及公共住房的預算。威廉姆斯指，社區需要一位像牛毓琳這樣知道如何改善槍枝犯罪、住房危機的議會代表。

牛毓琳其他重要背書尚有勞工家庭黨(Working Families Party)、州參議員薩拉查(Julia Salazar)、州眾議員Emily Gallagher、Michaelle Solages、Marcela Mitaynes等。網址：www.nioufornewyork.com。