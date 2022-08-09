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高德曼喊打擊仇亞犯罪 利華娜批言行不一

記者張心／紐約報導
高德曼發表「亞裔社區改良議程」盼華埠選民支持。(取自高德曼推特)
高德曼發表「亞裔社區改良議程」盼華埠選民支持。(取自高德曼推特)

華埠第十選區國會眾議員民主黨參選人競爭激烈，高德曼(Dan Goldman)近日發表「亞裔社區改良議程」(NY-10 APIA Agenda)，將著力改善亞裔關心的仇恨犯罪、公共安全、移民和教育議題，希望獲亞裔支持；但遭對手利華娜(Carlina Rivera)「砲轟」，稱其在多項議題上言行不一，是「披著民主黨外衣的共和黨人」。

高德曼表示，亞裔群體長期被政府忽視，應該得到公平的對待。為此，他推出「亞裔社區改良議程」，首先為打擊仇亞犯罪，「 聯邦調查局(FBI)、司法部、國土安全部都應參與保護亞裔，撥款幫助執法部門和社區組織。」；高德曼也呼籲打擊非法槍枝、釋放警察資源、擴大心理健康撥款等提升公共安全。

對於疫情重創旅遊業，高德曼建議為華埠小商家提供聯邦資金援助，增加語言服務。「華人和猶太人一樣都關心教育」，高德曼表示將通過爭取更多聯邦經費為提升教育。

他也支持改革和簡化移民程序，提出「增加一倍的移民法官」的立法，幫助無證移民獲得公民身分。並確保擴大社會保障和醫療福利，支持二大道地鐵修建項目，提升華埠交通便利。

利華娜表示，高德曼實為「反對全民健保」，曾稱民主黨提案「不切實際」，將保險公司和藥廠的利益置於民眾之上。

「他在墮胎、LGBTQ平權、擴大最高法院等議題態度保守，又拿川普支持者的資金，是保守共和黨人作風。」利華娜說，高德曼作為首次參選者，言行也缺乏公共紀錄考證。

利華娜發表高德曼「言行不一」的聲明，認為其不值得信任。（取自利華娜推特）
利華娜發表高德曼「言行不一」的聲明，認為其不值得信任。（取自利華娜推特）
高德曼發表「亞裔社區改良議程」盼華埠選民支持。（取自高德曼推特）
高德曼發表「亞裔社區改良議程」盼華埠選民支持。（取自高德曼推特）

亞裔 移民 華埠

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