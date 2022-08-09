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畫區聽證會將舉行 鼓勵民眾表達意見

記者胡聲橋／紐約報導
選區重畫委員會主席沃科特說，他們畫選區重視的是各種數據和畫區原則。(皇后區圖書館官網)
選區重畫委員會主席沃科特說，他們畫選區重視的是各種數據和畫區原則。(皇后區圖書館官網)

紐約市選區重畫委員會(NYC Districting Commission) 近日公布最新市議會選區重畫草圖。委員會認為，重畫的51個選區反映2020年人口普查展現的人口變化。委員會主席沃科特(Dennis Walcott)在接受記者採訪時表示，在布碌崙畫出亞裔占主體的第43選區，以及將羅斯福島併入皇后區，依據的是數據，體現的是畫區原則，不會因人畫區，更不會藉畫區支持一個族裔或反對另一個族裔。畫區聽證會即將舉行，鼓勵民眾充分表達意見。

沃科特說，選區重畫委員會由15名成員組成，其中七人由市長任命，五人由市議會多數黨民主黨任命，其餘三人由市議會少數黨共和黨任命。

根據2020年的人口普查，紐約市人口為880萬人，比上次普查增加約63萬人，其中亞裔和西語裔人口大幅增加。因設立以華裔為主體的第43選區，紀思庭(Justin Brannan)和阿維萊斯(Alexa Aviles)兩位市議員有可能在同一選區對決。沃科特認為，在這個擬議的選區裡，投票年齡人口有57%的亞裔。他們畫分選區時，看到的是數據，並不考慮特定地區的個別議員。

紀思庭和阿維萊斯認為，畫出這樣一個超級亞裔區，是以犧牲紅鉤區和日落公園大量西語裔社區為代價。沃科特說，他們有這樣說的權利，但這不是委員會的目的。委員會看的是數字、人口，不是讓族裔間競爭。沃科特強調，草圖出台後，委員會將認真聽取民眾意見。

想就51個市議會選區地圖提交證詞者，可寫信給該委員會。電郵：[email protected]

亞裔 人口普查 紐約市

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