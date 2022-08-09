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護理工人支持文雅麗 反24小時工作制

記者和釗宇／紐約報導
華人職工會8日組織護理工人在曼哈頓華埠舉行集會，支持文雅麗競選。(記者和釗宇／攝影)
華人職工會8日組織護理工人在曼哈頓華埠舉行集會，支持文雅麗競選。(記者和釗宇／攝影)

華人職工會8日組織護理工人在曼哈頓華埠舉行集會，支持文雅麗(Jo Anne Simon)競選紐約州第十選區國會議員，反對24小時工作制；文雅麗表示，若當選將推動州府修改相關規定，增加撥款提高工人工資。

包括曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)8大道兩大華社的第十選區目前選情膠著，民調領先的三人分別為市議員利華娜(Carlina Rivera)、華裔州眾議員牛毓琳和川普彈劾案律師高德曼(Dan Goldman)；文雅麗現任第52選區州眾議員，選區包括布碌崙市中心、公園坡(Park Slope)等地。

華人職工會曹錦明表示，紐約市護理工人以少數族裔女性為主，大量亞裔女性從事這項工作，但一直飽受24小時工作制之苦；「損害健康、損害家庭，而文雅麗是第十選區唯一明確反對24小時工作制的參選人，不畏強權，支持婦女工人。」

剛上班24小時的護工張雲芳下班後立即趕來集會，她表示，「2011年開始24小時護理工作，長期睡眠不足，現在晚上睡不著，手臂也受傷，24小時工作制傷害很大，無論賠多少錢都彌補不了；但為了生活，必須繼續上班；很高興文雅麗為大家發聲。」

文雅麗表示，雖然24小時工作制允許護工在工作時吃飯、睡覺，「但無法保證，也導致護工健康受損；如果我當選，會盡力推動立法改變相關規定，並呼籲州議會通過「防拖欠工資」(Securing Wages Earned Against Theft，簡稱SWEAT)法案；此外，州預算中也要有相應保障，確保給照護業者足夠的撥款支付工資。」

文雅麗表示，若當選將推動州府修改相關規定，增加撥款提高工人工資。（記者和釗宇／攝...
文雅麗表示，若當選將推動州府修改相關規定，增加撥款提高工人工資。（記者和釗宇／攝影）
剛剛做完24小時護理工作的華裔護工張雲芳(右)下班後立即趕來集會。（記者和釗宇／...
剛剛做完24小時護理工作的華裔護工張雲芳(右)下班後立即趕來集會。（記者和釗宇／攝影）

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