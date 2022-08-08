美東僑生聯誼會 12清寒生獲頒獎學金

獎學金捐贈儀式，左起：聯誼會會長張子傑、文教中心副主任林威庭、副會長陳偉相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

中華民國 美東僑生聯誼會7日在法拉盛紐約華僑文教服務中心舉辦僑生獎學金捐贈儀式，向在台灣就學、來自馬來西亞、越南 、緬甸 等僑生捐贈2200元，提供12名僑生每人5000元台幣(約166元美金)的清寒獎學金，支持成績優異及受新冠疫情影響的僑生。

美東僑生聯誼會成立十餘年，自2009年起向在台灣就讀的清寒僑生捐贈獎學金，目前有近100名會員；會長張子傑介紹，新冠疫情在全球爆發，台灣也受影響，眾多行業停擺，一些來自越南、緬甸在台就讀的僑生，原本可在暑期工讀，面臨困境。他也曾是緬甸僑生在台求學，想略盡綿力幫助他們，聯誼會捐贈獎學金之初，只能幫助兩名僑生，隨著更多善心人士樂捐和會員加入，目前已能為12名僑生設立獎學金。

張子傑表示，每年獲獎的僑生，經中華民國僑務委員會遴選並贈予獎學金，往年獲得捐贈的僑生也有不少寄來感謝信，例如來自印尼的楊龍女就說，獎學金鼓勵她繼續在台灣求學，父親可少寄一些生活費，剛到台念書時因語言成績不理想，第二年有很大的進步，將繼續提高成績並珍惜求學時光。

文教服務中心副主任林威庭表示，僑生政策在台灣有60多年歷史，是最成功的政策之一，有不可磨滅的深遠影響。