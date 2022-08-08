市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生

紐約市府華員會頒贈獎學金，前排左三起：陳翠芳、林晉琦。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 府華員會(The Chinese American of the City of New York)7日在曼哈頓舉行2022年陳翠芳獎學金頒獎儀式，四名華生獲獎。

2017年宣布退休的紐約首位亞裔 女法官陳翠芳不忘教育事業，於2018年捐贈5000元給市府華裔 員工會的成績優異子女作獎學金，不過獎學金後來因新冠疫情暫停發放；陳翠芳畢業於布碌崙(布魯克林)法學院、哈佛法學院，最後成為州首位亞裔女法官；她說，自己的成功離不開許多人的幫助，包括前市長丁勤時(David Dinkins)。

她退休後希望繼續幫助和鼓勵下一代華裔青年服務社區，決定恢復獎學金發放；本次捐贈3000元，獎勵四名華裔市府雇員子女；獲獎者包括就讀於南加州大學(University of Southern California)的伍如玉、史岱文森高中二年級學生林晉琦、秋季即將就讀皇后學院(Queens College)的鄧銘賢，以及市大亨特學院(Hunter College)碩士生曾珮琪，每人獲得750元獎學金。

四名獲獎華生中，林晉琦到場領獎，其他三人因不在紐約市由家人代領；目前在史岱文森高中擔任校報編輯的林晉琦表示，最大興趣是創意寫作，也將輔修理工科專業，未來有志成為作家；她已經完成兩部小說，希望未來能夠出版；這是她人生首次獲得獎學金，很榮幸受到肯定。

林晉琦的母親關健華曾在市交通局任職，她表示，家裡從來沒有出過作家，都是理科生，對女兒沒有過多要求，專注自己開心的事就能成功。