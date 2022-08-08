我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生

記者和釗宇／紐約報導
紐約市府華員會頒贈獎學金，前排左三起：陳翠芳、林晉琦。(記者和釗宇／攝影)
紐約市府華員會頒贈獎學金，前排左三起：陳翠芳、林晉琦。(記者和釗宇／攝影)

紐約市府華員會(The Chinese American of the City of New York)7日在曼哈頓舉行2022年陳翠芳獎學金頒獎儀式，四名華生獲獎。

2017年宣布退休的紐約首位亞裔女法官陳翠芳不忘教育事業，於2018年捐贈5000元給市府華裔員工會的成績優異子女作獎學金，不過獎學金後來因新冠疫情暫停發放；陳翠芳畢業於布碌崙(布魯克林)法學院、哈佛法學院，最後成為州首位亞裔女法官；她說，自己的成功離不開許多人的幫助，包括前市長丁勤時(David Dinkins)。

她退休後希望繼續幫助和鼓勵下一代華裔青年服務社區，決定恢復獎學金發放；本次捐贈3000元，獎勵四名華裔市府雇員子女；獲獎者包括就讀於南加州大學(University of Southern California)的伍如玉、史岱文森高中二年級學生林晉琦、秋季即將就讀皇后學院(Queens College)的鄧銘賢，以及市大亨特學院(Hunter College)碩士生曾珮琪，每人獲得750元獎學金。

四名獲獎華生中，林晉琦到場領獎，其他三人因不在紐約市由家人代領；目前在史岱文森高中擔任校報編輯的林晉琦表示，最大興趣是創意寫作，也將輔修理工科專業，未來有志成為作家；她已經完成兩部小說，希望未來能夠出版；這是她人生首次獲得獎學金，很榮幸受到肯定。

林晉琦的母親關健華曾在市交通局任職，她表示，家裡從來沒有出過作家，都是理科生，對女兒沒有過多要求，專注自己開心的事就能成功。

華員會創會董事鄭向元(左)和法官陳翠芳(右)為林晉琦頒獎。(記者和釗宇／攝影)
華員會創會董事鄭向元(左)和法官陳翠芳(右)為林晉琦頒獎。(記者和釗宇／攝影)

華裔 亞裔 紐約市

上一則

李江華競選 布碌崙華社再動員

下一則

警佐考次日洩題 首日應試華警斥不公

延伸閱讀

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者
對抗氣候變化 加州志工部設獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設獎學金
世報線上教育講座／高收入家庭 也能獲得獎學金

世報線上教育講座／高收入家庭 也能獲得獎學金
休士頓同源會華埠小姐獎學金選美大賽 袁加麗奪冠

休士頓同源會華埠小姐獎學金選美大賽 袁加麗奪冠
對抗氣候變化 加州志工部設立獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設立獎學金

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法，被當局提告；圖為魚翅的示意圖。(本報檔案照)

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

2022-08-04 12:55
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

2022-08-06 16:47

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難