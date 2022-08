市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生

紐約市府華員會頒贈獎學金,前排左三起:陳翠芳、林晉琦。(記者和釗宇/攝影)

紐約市 府華員會(The Chinese American of the City of New York)7日在曼哈頓舉行2022年陳翠芳獎學金頒獎儀式,四名華生獲獎。

2017年宣布退休的紐約首位亞裔 女法官陳翠芳不忘教育事業,於2018年捐贈5000元給市府華裔 員工會的成績優異子女作獎學金,不過獎學金後來因新冠疫情暫停發放;陳翠芳畢業於布碌崙(布魯克林)法學院、哈佛法學院,最後成為州首位亞裔女法官;她說,自己的成功離不開許多人的幫助,包括前市長丁勤時(David Dinkins)。

她退休後希望繼續幫助和鼓勵下一代華裔青年服務社區,決定恢復獎學金發放;本次捐贈3000元,獎勵四名華裔市府雇員子女;獲獎者包括就讀於南加州大學(University of Southern California)的伍如玉、史岱文森高中二年級學生林晉琦、秋季即將就讀皇后學院(Queens College)的鄧銘賢,以及市大亨特學院(Hunter College)碩士生曾珮琪,每人獲得750元獎學金。

四名獲獎華生中,林晉琦到場領獎,其他三人因不在紐約市由家人代領;目前在史岱文森高中擔任校報編輯的林晉琦表示,最大興趣是創意寫作,也將輔修理工科專業,未來有志成為作家;她已經完成兩部小說,希望未來能夠出版;這是她人生首次獲得獎學金,很榮幸受到肯定。

林晉琦的母親關健華曾在市交通局任職,她表示,家裡從來沒有出過作家,都是理科生,對女兒沒有過多要求,專注自己開心的事就能成功。