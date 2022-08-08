慈濟愛心健康日 社區耆老踴躍參加

慈濟舉辦愛心健康日義診活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由佛教慈濟基金會紐約分會主辦、一年一度的慈濟愛心健康日，7日在法拉盛喜來登酒店舉辦，近50位醫師提供義診，提供免費的各科篩檢 、洗牙、針灸、配眼鏡等服務，近200民眾參加。

此次社區義診活動為疫情 後最大規模，亞美醫師協會(CAIPA)也與慈濟合作派出各科醫師，現場不僅有一般內科、心臟科、營養諮詢、耳鼻喉科、家醫科、腸胃、老人、血液、腫瘤、疼痛、腳科、心理及藥物諮詢的免費健康篩檢，也包括中醫、針灸、復健等在內的免費物理治療項目，此外還專設眼科與牙科區域，為低收入 、無健保、無證移民等提供免費的諮詢、篩檢與醫療服務。

市長辦公室特別顧問、亞裔事務主任鄭祺蓉(右二)參與了此次活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

慈濟的行動眼科醫療車，一直以來為各年齡段的學生免費提供儀器檢查、醫生診斷、配眼鏡等一站式的醫療服務，通常，需要翌日才能配好的眼鏡，通過行動眼科醫療車可縮短至三小時內取得；此次也派出其中一輛為民眾免費配眼鏡、檢查眼睛。

慈濟舉辦愛心健康日義診活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

慈濟基金會紐約分會林敦介紹，此次最受民眾青睞的是眼科項目，一大早便預約完畢，牙科也十分受歡迎，除口腔癌、牙周病、蛀牙等篩檢外，也有免費洗牙、拔牙與補牙，不少耆老並不清楚刷牙的正確步驟，現場也有口腔護理的一對一教學。

慈濟志工邱先生表示，約有近200名耆老參與此次活動，除華人外，也有不少西語裔的民眾前來問診，但與往年相比，許多耆老似仍受疫情的影響不便外出。