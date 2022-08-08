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紐約市掀退休潮 招募測試體能降低難度

記者張晨／紐約報導
警員稱執勤壓力大，加班頻率高，輪班制度讓許多人很難保持規律運動和正常飲食。(記者張晨╱攝影)
警員稱執勤壓力大，加班頻率高，輪班制度讓許多人很難保持規律運動和正常飲食。(記者張晨╱攝影)

紐約市警正經歷退休潮，新警員遠不足以補齊人員的空缺，對此警察學院不得不修改體能測試標準，降低門檻，以使更多人滿足條件。

根據官方招募視頻，市警將警察學院體育館內的一座六呎高的假牆換成更容易攀爬的鐵柵欄。

「跨越障礙」(Barrier Surmount)是「職業標準測試」(Job Standard Test)六項任務中的一項，想要在警察學院開始為期六個月的訓練，必須通過六項體能測驗。為提高通過率，去年將2019年的3分28秒限時延長近一分鐘，至4分28秒。

其餘項目包括反覆攀爬六級樓梯，使用模仿與歹徒搏鬥的舉重機；一名警員表示，通過體能測試「其實並不難，保持良好運動習慣的人都能完成。如果這些都做不到，就不應該當警察。」

除放寬「職業標準測試」，市警高層也取消要求學員在14分21秒內跑完1.5哩才能結業的規定；這一「必須完成項」在2019年的視頻中出現，但卻在2021年被移除。

自2022年初以來，已有746名警察退休，614名警察辭職；與此同時，最近一期畢業的新警只有561名，而市警希望招收的人數則超過1000人。

一些在職警員也表示，如今執勤壓力大，加班頻率高，輪班制度讓許多人很難保持規律運動和正常飲食；「所以經常看到警員吃快餐，警局雖也配備健身房，但能堅持使用者更是少數。」

市警發言人表示，「警察學院實施的體能測試要求得到州刑事司法服務部(The New York State Division of Criminal Justice Service)的審查和批准，市警將繼續遵守相關指導方針。」

警局雖也配備健身房，但能堅持使用者更在少數。(記者張晨╱攝影)
警局雖也配備健身房，但能堅持使用者更在少數。(記者張晨╱攝影)

警察 退休 健身

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