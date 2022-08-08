警佐考次日洩題 首日應試華警斥不公

題目及答案被人整理後發布在群聊及社交媒體中。(讀者提供)

自2017年就未舉行過的紐約市 警佐晉升考試，於3日和4日在曼哈頓 賈維茨中心(Jacob Javits Center)舉行，因考試人數超過1萬，官方稱機考無法負荷，分成兩天；但隔日考題不僅和首日完全一樣，還遭洩題；知情華裔 警員表示，許多分配到首日者，苦讀等待數年，卻可能因此敗給作弊者，恐無望升職。

警佐考試作為普通警員首個晉升途徑，非常熱門。根據市警規定，升職考試均在一天內完成，除極少數如懷孕、宗教相關以及執行特殊任務者，可另擇他日。

據悉今年報名者眾，兩天均有6000人參考；知情人士透露，首天考試結束後，就有人在工作群組中流傳考試題目和答案，隨後越傳越快，內容也更多。

一名首日參加考試的華警表示，疫期升職困難，且警佐考試已五年未舉辦，所以過去八個月，「除了上班就是回家苦讀，一天都不敢鬆懈」，為的就是能多考一分，就有早一天升職的希望。

市警根據考試成績將警員進行升職排名，70分以下則不錄在冊；他說，一分之差都可能多幾個月的等待，而晉升警佐的最低年薪為9萬6017元，比普通警員工作五年半後的工資高約1萬元。

更離譜的是，大多華裔警員被安排在第一天，根據市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services，簡稱DCAS)的說法，在哪天考試均為隨機分配。

「沒人想把這個跟族裔扯上關係。」參考的華警表示，但親自到現場看了就知道，「沒人認為這是一場公平競爭，即使這是一場系統化的測驗。」

另一間名為The Key的備考服務機構向考生表示，稱DCAS「對考試內容安排不當，管理混亂且不統一，為一些考生提供了不公平的優勢。」

DCAS表示，兩天的警佐考試使用了不同的題目——「紐約市對公務員考試作弊行為零容忍，對作弊的指控將徹底調查，行為不端的人也會被追究責任；洩題行為可能導致解職，甚至被起訴。」一名發言人說。