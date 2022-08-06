海外青年文化大使協會學員 參訪聯合國

海外青年文化大使協會學員參訪聯合國，疫後首歸。(記者張晨╱攝影)

為傳承台灣文化、鼓勵來自大紐約地區的青少年服務並關懷社區，海外青年文化大使協會(FASCA)紐約、紐澤西分會5日與紐約華僑文教服務中心，一同帶領40餘名青年學員參訪聯合國 ；希望透過參訪活動讓學員了解台灣參與國際社會的重要性，展現新一代台美人的國際觀點與視野。

影音來源：記者張晨

一行人在當日參觀了聯合國安理會會議室、聯合國大會(UN General Assembly)會場等重要設施，聽取聯合國導覽解說，了解到聯合國在維護國際和平與安全、尊重各國人民平等權利、國際合作解決爭端，促進人權和基本自由的重要性。

僑教中心副主任林威廷表示，經過兩年的線上舉辦，今年終於恢復實體活動，希望以此鼓勵青年學子在認識國際重要組織的同時，也能了解中華民國 的國際處境，未來成為台灣在國際參與上的推手，同時為台灣發聲加入聯合國及世界衛生組織等國際組織作出貢獻。

參訪活動結束後，一行人還前往中央公園 舉行扯鈴、陀螺、毽子、跳繩等台灣童玩介紹與體驗活動；與當地民眾互動，以文娛活動提高曝光度。

海外青年文化大使協會紐約分會諮詢導師鄺迺智表示，台灣在國際社會屢屢碰到瓶頸，但可以透過文化宣導，加深新一代對台灣的認識，藉此希望他們未來能夠在各個專業領域，為台灣發聲；線下活動從公眾外交、當前國際局勢及台美關係，用淺顯易懂的方式，讓學員有更清楚的世界觀。

項目第一副主席，學員代表羅薇表示，自己從2021年加入海外青年文化大使項目，此前她看到18歲的姐姐在FASCA結實了許多好朋友，並從活動中受益，自己受其影響也決定加入。

她說，「我們出生在美國，但台灣的自由和民主卻是兩國的共同觀點，台灣在世界舞台上都有諸多貢獻，並且也符合聯合國的價值；希望年輕一輩能參加更多不同的組織，宣傳文化，讓更多人認識台灣。」