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美國酒店華裔協會 慶創會15周年

記者張晨╱紐約報導
美國酒店華裔協會創會15周年，社區同樂。(記者張晨╱攝影)
美國酒店華裔協會創會15周年，社區同樂。(記者張晨╱攝影)

美國酒店華裔協會5日晚在曼哈頓華埠舉辦創會15周年慶典，來自各大酒店的會員及酒店管理層歡聚一堂，氣氛熱烈；活動上眾多民選官員及代表向協會頒發褒揚狀，表彰協會維護會員權益的重要性。

創會主席黃華清表示，過去15年中協會對會員提供的幫助，該協會持續為社區不平發聲；其貢獻包括成立緊急基金為會員的福利設立保障、秉持宗旨為會員爭取權益，反對會員被工作歧視等。

他說，15年來取得的各項成就離不開會員、酒店同仁的支持，希望酒店管理及酒店工會繼續與協會攜手合作，共創雙贏。

協會主席陳樂英則表示，與黃華清共同創會至今走過風雨，從九一一到疫情，協會的作用也不再侷限會員，反而希望在華裔社區創造光和熱；就如同黃華清最為大家津津樂道的職務，就像是華人社區「超級助選員」一樣，多年來一直參與紐約的民主政治和選民教育。

他指出，疫情對酒店業影響嚴重，過去兩年間感染新冠去世的酒店員工就超過千人，被迫關門的酒店員工，至今也仍在找新工作；今後的工作的重點將幫助會員逐漸回歸工作，更在本月起為他們提供心理諮商，以度過兩年來的難關。

當晚協會還向有貢獻的社區人士頒發「美國總統義工獎」牌，金獎得主為劉麗金，她多年在社區為寺廟、民選官員做義工，以愛心服務社會；曾競選法拉盛市議員的參選人陳海靈也被授予銀獎。

疫情 華裔 華埠

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