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取經中國瓷 林明弘裝置藝術15日亮相「大都會」

記者顏嘉瑩╱紐約報導
台裔藝術家林明弘擅於透過大型畫作重新思考和打造公共空間。(The MET提供、Tom Chen攝影)
台裔藝術家林明弘擅於透過大型畫作重新思考和打造公共空間。(The MET提供、Tom Chen攝影)

由華裔藝術家林明弘(Michael Lin)設計的定點裝置藝術「Pentachrome」，將於15日(周一)在紐約市大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)大廳展出；林明宏以中國瓷器為靈感，並以博物館的藏品和建築為反襯，透過藝術讓參觀者透過全新視角，審視博物館大廳、露台及周邊藝術，提供耳目一新的藝術體驗方式。

1933年大都會藝術博物館大廳二樓露台，展出的中國瓷器。(The MET提供)
1933年大都會藝術博物館大廳二樓露台，展出的中國瓷器。(The MET提供)

大都會藝術博物館百年來，都在大廳二樓露台處展出許多亞洲藝術品，其中包含許多中國瓷器，在博物館的冷色調石灰石表面、高聳的柱子、穹頂和拱門的襯托下，中國瓷器蜿蜒的器形和鮮明色彩與周遭環境形成反襯；「Pentachrome」展突顯、探索並逆轉這樣的關係，當參觀者搭乘電扶梯上樓時，會置身於由清代瓷瓶放大、滿目花鳥圖案當中。

林明弘將清代瓷器花紋放大，設置裝置藝術，讓參觀者置身於滿目花鳥中。(The ME...
林明弘將清代瓷器花紋放大，設置裝置藝術，讓參觀者置身於滿目花鳥中。(The MET提供)

林明宏受到城市街頭海報「Ｗild Posting」廣告的啟發，用兩個中國瓷瓶上的裝飾圖案，以堆積、不規則的方式處理圖象，將電扶梯沿牆創作了大塊而色彩鮮明的圖形，打破博物館的嚴肅氛圍，帶入街頭的閒適參與，讓參觀者沉浸於這些圖案，以更深入地思考它們在博物館大廳的歷史中扮演的矛盾角色，既是中心，也是邊緣。

大都會藝術博物館霍林(Max Hollein)表示，林明宏的裝置藝術以意想不到、身臨其境的方式讓電扶梯鮮活起來，也引人深思博物館大廳展示中國陶瓷的歷史。

大都會藝術博物館中國繪畫副主任、策展人史耀華(Joseph Scheier-Dolberg)表示，林明弘在藝術、建築和人際關係的融會貫通，讓他成為該展覽的理想創作人選；史耀華說：「他創造了一種令人難忘的視覺體驗，同時也讓人們留意到亞洲藝術在偌大的博物館空間內，扮演的重要角色。」

台裔藝術家林明弘擅於透過大型畫作重新思考和打造公共空間，在作品中經常使用台灣傳統織品的圖案和設計；他的作品曾在全球的大展覽機構和國際雙年展上展出，包括2013 年奧克蘭三年展和加州太平洋三年展、2016年的馬尼拉當代藝術設計博物館、2017 年的墨爾本維多利亞國家藝廊、2019年的台北市立美術館，以及最近2020年的多倫多當代藝術博物館和墨西哥城Jumex博物館等。

林明弘將清代瓷器花紋放大，設置裝置藝術，讓參觀者置身於滿目花鳥中。(The ME...
林明弘將清代瓷器花紋放大，設置裝置藝術，讓參觀者置身於滿目花鳥中。(The MET提供)

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