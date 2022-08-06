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紐約租金全美最貴 住兩居室時薪要45元

記者張心／紐約報導
紐約市房租飆升，需賺取每小時45元薪資才能夠負擔得起一套兩居室公寓。（記者張心/攝影）
紐約市房租飆升，需賺取每小時45元薪資才能夠負擔得起一套兩居室公寓。（記者張心/攝影）

根據全國低收入住屋聯盟(National Low Income Housing Coalition)日前發布最新統計，紐約市居民需賺取平均每小時45元薪資並堅持全職工作，才能夠在紐約市內負擔得起一套兩居室公寓；同時，草坪護理服務機構Lawn Love也發表報告稱，紐約地區房屋租金在全美185個都會區中排名第一。

低收入住屋聯盟每年都會發布一份名為「遙不可及」(Out of Reach)的報告，公布全美租房者工資與房租成本間的差距。2022年的報告將可負擔房屋的標準，訂為房租不超過個人收入三成；全職工作則指每周工作40小時，每年工作52周。

「遙不可及」報告顯示，紐約州的最低工資標準為13.2元，如果居民只憑藉此時薪生活，則需要起碼需要一周工作達114個小時，才能負擔得起一戶兩居室住房；而必須每周工作99個小時，才能負擔得起一戶一居室公寓。

該報告也指出，如果想要租一居室、兩居室、三居室及四居室公寓，則平均年薪收入需要達到6萬7732元、7萬8465元、9萬9035元及10萬7361元。

除了紐約市的公寓價格昂貴，長島的情況也差不多，想租得起兩居室需要達到每小時薪水39.71元；紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)則需要每小時最低工資達36.21元，才可以租得下一戶兩居室。

與此同時，草坪護理服務機構Lawn Love報告也指出，隨著全美租房中位數突破每月2000元，在評比了全美185個租房市場的平均租金、租房保險費、水電費等指標後，紐約市地區成為全美租金最貴的都會區。

此外，新澤西州、賓州的都會區也和紐約地區同時並列第一，緊隨其後的是佛羅里達州(Florida)和加州。

紐約市 低收入 租金

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