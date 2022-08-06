皇后區房租平均上漲4.6％

皇后區除傑克森高地外，房租漲幅均高於5％。(路透)

根據地產公司MNS Real Estate最新報告，5至6月，皇后區 房租平均上漲4.6％，除傑克森高地外，漲幅均高於5％。相較去年同期，漲幅最高為：阿斯托利亞32.33％、長島市 27.89％、牙買加20.65％。

去年6月，皇后區兩臥公寓租金 平均月租為2710元，今年則為3322元，上漲22.58％。租金最高仍是長島市，兩臥公寓6月均價為5463元，與曼哈頓雀兒喜幾乎相同。皇后區其餘地區兩臥公寓月租均低於3500元，牙買加最接近，達3484元。可負擔性較高的區域包括：傑克森高地2505元，瑞吉屋(Ridgewood)2797元，法拉盛2946元。

統艙(Studio)從相較4月至今，租金已上漲100元，單臥、雙臥公寓也是逐月上漲。相較今年初，皇后區雙臥公寓月租平均上漲約300元，單臥及統艙則約200元。相較整體租金上漲4.6％，雙臥公寓漲幅5.6％，單臥及統艙則為4％。

根據聯邦人口統計，2016至2020年，皇后區家庭收入中位數7萬2028元，依聯邦標準，房租占收入30％，可視為負擔指標。依該指標，今年6月，皇后區家庭年收入中位數應達10萬4880元，才算可負擔平均月租。