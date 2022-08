台灣會館8.8講座：半導體三雄崛起故事

現為科技的時代,全球對半導體產業也更加重視,台灣會館訂於8日(周一)下午1時至3時舉辦「大家來開講」講座,由會館理事長蘇春槐與鄉親一同探討半導體三雄—台積電 、英偉達、超微崛起的故事。此外,也將討論美國半導體法案對產業的影響。

關於蘇春槐 :

出生於台南市,自2008年加入台灣會館理事會至今,現為英格爾(Engross Inc)公司總裁及大紐約台灣大專院校校友會聯合會董事長。於2018年榮獲台南市政府頒發的「卓越市民」獎。

畢業於台南一中及國立臺灣師範大學數學系,於中原理工學院擔任助教,國立清華大學數學研究所碩士並擔任講師。1969年,獲獎學金於紐約哥倫比亞大學 (Columbia University in the City of New York)唸博士,主攻數理統計,後在紐約市 立大學柏魯克分校(Baruch College)及聖若望大學(St. John's University)擔任客座教授。曾在紐約市社會局政策經濟研究所擔任資深研究員,並以首席統計員之姿帶領團隊提供人口調查、市政五年計畫等數據,讓歷任紐約市長決策參考。

曾任紐約台灣人進出口公會會長、美東師大校友會會長、大紐約台灣大專院校校友會聯合會會長。