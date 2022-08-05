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台灣會館8.8講座：半導體三雄崛起故事

紐約訊

現為科技的時代，全球對半導體產業也更加重視，台灣會館訂於8日(周一)下午1時至3時舉辦「大家來開講」講座，由會館理事長蘇春槐與鄉親一同探討半導體三雄—台積電、英偉達、超微崛起的故事。此外，也將討論美國半導體法案對產業的影響。

關於蘇春槐 ：

出生於台南市，自2008年加入台灣會館理事會至今，現為英格爾(Engross Inc)公司總裁及大紐約台灣大專院校校友會聯合會董事長。於2018年榮獲台南市政府頒發的「卓越市民」獎。

畢業於台南一中及國立臺灣師範大學數學系，於中原理工學院擔任助教，國立清華大學數學研究所碩士並擔任講師。1969年，獲獎學金於紐約哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)唸博士，主攻數理統計，後在紐約市立大學柏魯克分校(Baruch College)及聖若望大學(St. John's University)擔任客座教授。曾在紐約市社會局政策經濟研究所擔任資深研究員，並以首席統計員之姿帶領團隊提供人口調查、市政五年計畫等數據，讓歷任紐約市長決策參考。

曾任紐約台灣人進出口公會會長、美東師大校友會會長、大紐約台灣大專院校校友會聯合會會長。

紐約市 台積電 哥倫比亞大學

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