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紐約客談／司法縱容 仇恨犯罪沒完沒了

紐約客談

新保釋法雖重新修訂，但似乎收效甚微，紐約市府及市警將犯罪率增長的主要原因歸咎於慣犯，以及縱容輕罪犯，導致他們再犯重罪；而這種擔心在州級鮮被重視，州府機構的數據更把結果推向對立面。

面對這種公說公有理，婆說婆有理的僵局，紐約人，特別是亞裔紐約人對治安更加憂心；從近日兩起涉及華裔受害者的仇恨攻擊案件，就不難看出司法體系中的多層疏忽及漏洞。

曼哈頓雀兒喜一名佛州白人女子使用胡椒噴霧接連攻擊華、亞裔，並大罵「滾回你的國家。」；時報廣場的華婦遭割手，受害雙方雖無言語交流，但警方被將此案列為仇恨犯罪調查，查看法庭紀錄才得知，犯下此案前，嫌犯才在華人超市因盜竊打人被控暴力重罪。

縱觀近兩年的仇恨罪案，幾乎所有都涉及肢體暴力，嫌犯「前科累累」也是家常便飯；但就是這樣可預知的跡象，法官和檢方卻經常「睜眼不見」。

在如此公開場所都能大放厥詞，言詞偏激甚至持刀相向，他們第一次攻擊亞裔被捕，獲釋後誰會是他們懷恨在心的對象呢？亞裔恐因此不停受苦。

州府在修訂保釋法中提到，法官在量刑時需考慮被告是否被控對某人造成嚴重傷害、是否有使用或持有槍枝的歷史，以及今後是否會屢犯等。

無論案件大小，似乎都無法真正撼動新保釋法的改革。試問一些死亡案件發生前，法官及檢方在釋放犯人或未以正確罪名起訴時，是否知曉自己此舉可能牽涉下一起命案；而無故生命遭受的創傷甚至死亡，誰的手上又沾了受害者的鮮血，恐非嫌犯一人。

亞裔 華人超市 佛州

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