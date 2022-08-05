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失智華男搭地鐵與妻走散 華警及時尋回

記者顏潔恩／紐約報導
在多位警員的協助下，走失的華男順利與妻子團聚。(取自推特)
在多位警員的協助下，走失的華男順利與妻子團聚。(取自推特)

布碌崙(布魯克林)一對華裔夫婦日前搭乘地鐵時，妻子不慎與患有失智症的丈夫走散，驚慌中報警求助；轄管布碌崙南區的市警34捷運局派出多名華警協助找人，與市警分局的配合，終在另一地鐵站找到人，化險為夷。

市警34捷運局指出，8月1日上午11時左右，一對華裔夫婦於8大道地鐵站，準備搭乘N車到華埠；列車抵達時，丈夫先上了車，但妻子不慎延遲，未能在車門關閉前上車，眼睜睜看著丈夫離去。

她驚慌地向其他乘客解釋丈夫患有失智症、且不諳英文，怕找不到回家的路，旁人熱心報警；捷運局派遣兩名會說中文和廣東話的華警施強(Qiang Shi)、方金恆(Jin Heng Fang，姓名皆音譯)到場調查，詢問丈夫的外貌特徵和照片，並轉傳其他警員留意。

不久後，警方在大西洋大道巴克萊中心(Atlantic Avenue-Barclays Center)外的公車站發現一名疑似者，兩名華警和當事者家人到場後，確定對方就是走失的華男，並沒有受傷；妻子鬆下一口氣，感謝警方辦案得力。

華裔失智長者在社區走失事件經常發生，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)華人外展經理石蔚靜表示，阿茲海默症患者因記憶力與行動力等退化，較易走失，家人應提供有身分識別的項鍊或手鍊，外出時穿顏色鮮亮的衣服，若走失較容易尋回。此外，怕麻煩、或不懂英文者，可能猶豫求助，應改變這種觀念，第一時間報警，才能讓警方快速調查。

地鐵站 失智 華裔

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