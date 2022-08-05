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逾5600磅魚翅偽裝龍蝦運送中國 華商被訴

記者牟蘭／紐約報導
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法(Lacey Act)被當局提告；圖為魚翅示意圖。(本報檔案照)
兩家華人經營的海產公司，因違反雷斯法(Lacey Act)被當局提告；圖為魚翅示意圖。(本報檔案照)

紐約市的麗天國際(Elite Sky International)海產公司，日前試圖將5666磅魚翅偽裝成龍蝦(Spiny Lobsters)，運送中國，被聯邦提告。

美聯社日前報導非法魚翅市場，聯邦多次於起訴書指，美國海產公司利用州法與聯邦法律間的漏洞，銷售魚翅牟利，批評此產業鏈如同象牙交易；其中麗天國際上月在佛州，涉將5666磅魚翅偽裝成活龍蝦出口中國，還涉嫌將國外採購的龍蝦，謊稱佛州龍蝦出售。

另一家南佛州的Aif海產公司，也因違反相同法律，被佛州聯邦當局起訴；法院消息顯示，公司由一華裔女性經營，2016年曾因無證向中國出口半噸佛州活龍蝦，被聯邦起訴，後達成認罪協議。

根據聯邦法規，自2000年起，禁止割魚翅後，再把沙魚扔回海中，但部分州法規較寬鬆；國會曾試圖比照加拿大，徹底禁止魚翅買賣，麗天國際在線上發起聯名抵制。

國會曾對是否禁止進出口魚翅展開辯論，指每年有大量魚翅未經申報運往亞洲；報導指，雖不是所有沙魚都因魚翅被捕殺，但與魚肉、骨頭相比，魚翅出口價值高，一磅魚翅售價達數百元。

佛州Mote海洋博物館的主任查普曼(Demian Chapman)表示，即使完全禁止美國魚翅交易，不會影響國際需求；其他捕魚政策寬鬆的國家會補上美國的市場份額。

佛州 紐約市 博物館

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