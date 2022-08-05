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非裔女霸占車位 企圖攻擊亞裔男大罵「滾回中國」

記者顏潔恩／紐約報導
非裔女動手企圖攻擊。(視頻截圖)
非裔女動手企圖攻擊。(視頻截圖)

社群網站Reddit近日瘋傳一條視頻，一名非裔女在布碌崙(布魯克林)街邊幫朋友占車位，與另一名想要停該車位的亞裔駕駛駕駛發生爭吵，語氣歧視大罵他「滾回中國，你這個中國佬」，伸手入車窗內企圖攻擊駕駛。

影片顯示該名非裔女當時站在一處停車位上，為開著車前來的朋友占位；不料亞裔男先抵達，希望沒開車的對方離開該位置，兩人隨即你一句、我一句地爭吵不休，很快升級成肢體衝突；女子不悅被對方拿起手機拍攝，伸手通過車窗想要打掉鏡頭，並試圖揮拳攻擊駕駛；「不要拍我，你他媽的中國人」，之後還叫他閉嘴，「滾回中國。」

影音來源：推特

過程中一名路人支持非裔女，對亞裔男說「這就是紐約」，用身體占車位是很正常的事。

但據市政法規，該行為會造成不必要的衝突，屬於非法行為；NYC 4-08 (N)(7)表明，任何人為保留或試圖保留停車位，通過身體、使用手勢、或放置箱子、罐頭、手推車來阻止車輛停在公共街道上，都是非法行為，這也包括未經授權使用的路面、街道。

網友針對該事件持不同意見，有些人認為儘管女子無理，但男子的行為也是在挑釁；一名網友留言指出，倘若是該名亞裔口出狂言，早掀起非洲裔社區的群憤，到華埠大街上抗議、搶掠社區商家。

另一名網友則說，有時不必事事都要爭論輸贏，就算亞裔男最後搶得車位，很有可能遭到對方報復，導致汽車被刮花損壞，非常不值得。

律師吳聖洋指出，根據該事件的發展，這個影片確實可作為證據，向非裔女提控；但就算告上法院也僅會以輕罪審理，地區檢察官可能更傾向受理更嚴重的案件，而讓雙方選擇和解、撤銷控訴，或讓當事者接受協議認罪條件(Adjournment Contemplating Dismissal/ACD)，不會承擔嚴重的刑事責任。

非裔女在布碌崙街邊幫朋友占車位時，與亞裔駕駛起衝突。(視頻截圖)
非裔女在布碌崙街邊幫朋友占車位時，與亞裔駕駛起衝突。(視頻截圖)

亞裔 非裔 社群網站

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