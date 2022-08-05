李江華拜訪世界日報 介紹政見籲踴躍投票

李江華(右)及陳善莊(左)拜訪世界日報。(記者鄭怡嫣╱攝影)

國會眾議員第十選區參選人李江華4日拜訪世界日報，表示將提升選區治安、基礎建設及爭取更多平價屋，呼籲亞裔 選民在8月23日初選，及8月13日至21日提前投票 期間踴躍投票。

世報副總編輯魏碧州當日對李江華提問改善紐約州民生、治安以及華人社區未來發展的政策構想。李江華表示，他在移民家庭長大，並在此選區長期居住，此前曾是數學老師，懂得老百姓、移民及弱勢團體的需求與掙扎，他與團隊在兩周內敲了1萬多居民大門拜票，最終拿到4000多個簽名，民眾訴求最多的就是治安問題，自己若當選，將與各級政府合作，增加對仇恨及仇亞犯罪的防制撥款，更全面貫徹孟昭文的「新冠仇恨犯罪法案」，為受害者提供更多服務及支持，同時也需從教育入手，解決歧視，呼籲將亞太裔歷史納入公校教材。

他說，選區基礎設施老化，桑迪颶風來襲時，下東城、紅鉤(Red Hook)等沿岸地區受到重創，「再來一次桑迪，我們準備好了嗎？」，不少地鐵站每逢下雨也都變澤國，應翻新老舊設施及建築，並從拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)中申請更多撥款。

第十選區經過重畫後，包含曼哈頓華埠和布碌崙 (布魯克林)8大道華裔社區，還包括布碌崙公園坡(Park Slope)、貝瑞吉(Bay Ridge)、波羅園(Borough Park)等區，選民中有49.7%是白人，亞裔為第二大選民群體，占22%，包括李江華在內的11人參與角逐。

對於自己的優勢，李江華表示，第十選區多元化，有偏保守的猶太裔菠蘿園社區，有進步派的公園坡，也有華人聚居、相對溫和的日落公園，不像激進人士參選人難免顧此失彼，自己身為溫和派，在過去10幾年都採取擇中之道，能更好協調不同社區的需求，促進團結並停止分裂性的極端政策。

支持李江華參選、美國亞裔社區聯合總會會長陳善莊表示，李江華身為紐約市亞裔民主黨俱樂部與亞總會共同創立人，能融合各族裔，真正改善治安問題，其政見也符合亞裔與小商家的需求，選區內有近30萬註冊民主黨籍的選民，亞裔註冊選民則有1萬2000多人，呼籲更多亞裔投票及參政議政；此外，李江華還獲得布碌崙州眾議員寇頓(William Colton)的支持。