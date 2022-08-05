耗資百億 中城巴士總站將重建

紐新航港局將耗資100億元將巴士總站原址重建，圖為大廳示意圖。(航港局提供)

已有72年歷史的紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)經常因破敗不堪，有如「第三世界國家」引人詬病，紐新航港局4日公布計畫，將耗資100億元將總站進行原址重建，預計2024年前動工、2031年完工。

在新冠疫情 之前，航港局巴士總站在周一致周五的日客運量超過25萬人，是全球最繁忙的汽車 客運站，目前客運量已經恢復至疫情前的60%；根據重建計畫，現有車站將完全拆除，新站的使用空間將增加40%；在舊的總站分階段拆除期間，航港局將在臨近地段修建臨時的巴士停靠站；同時，航港局還將新建3.5英畝的公共綠地，完全覆蓋車站直通林肯隧道的專用通道。

航港局執行總監寇頓(Richard Cotton)表示，在100億元項目成本中，將有約30億元來自航港局的資本預算 ；至於餘下資金，將請求聯邦政府撥款，並計畫出售車站上方的空間使用權，由開發商出資興建；寇頓說，新站將完全建在舊址上，不會占用周邊的私人土地。

新站將交由倫敦設計公司Foster + Partners及芝加哥A. Epstein and Sons International合作；站台的設計將增加空間，巴士不必在街道上停靠等待進站，減少壅堵和汙染。

根據航港局計畫，重建項目的各種許可程序將於明年完成，預計可在2024年之前開工，2031年完工；國會議員納德勒(Jerry Nadler)表示，「新的設計方案將讓巴士不再停靠在街道上，增加停車空間，改善街道體驗。」