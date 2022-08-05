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華埠3組織挺卡范納競選連任

記者張晨／紐約報導
紐約中華總商會，紐約李氏總分所及梅氏公所背書卡范納(中)競選連任。(記者張晨╱攝影)
紐約中華總商會，紐約李氏總分所及梅氏公所背書卡范納(中)競選連任。(記者張晨╱攝影)

紐約第27選區州參議員民主黨參選人卡范納(Brian Kavanagh)4日在曼哈頓孔子大廈獲紐約中華總商會、紐約李氏總分所及梅氏公所背書；卡范納表示將支持警察改善治安，並繼續改善住房和租戶問題。

影音來源：記者張晨

紐約中華總商會榮譽董事長、民主黨區領袖于金山表示，通過過去兩年多對卡范納有了更深的了解，因為不管是從開始的防護消毒用品，到後來的檢測，再到疫苗，華埠的資源一直短缺，但卡范納一直幫忙供應還親自來送；這次重新畫區，他沒有選擇布碌崙(布魯克林)的大本營，而選擇了華埠，可見與這裡的感情。

選區重畫後的第27選區範圍包括整個曼哈頓下城，卡范納此前最大的競爭對手州眾議員牛毓琳改選國會議員，預計卡范納將輕鬆連任。

他表示，期待能夠繼續代表華埠在州議會為社區爭取資源，「新冠疫情對華埠打擊嚴重，居民和小商家的日子都很難過，而且暴力、仇亞犯罪橫行；我們會繼續支持警察執法、改善公共安全，只有居民和遊客感到安全，社區才能興旺。」

卡范納作為州參議會住房委員會主席，也指出，「應確保不再發生逼遷，也應確保按時繳納房租，房東才有錢維護房屋。」

紐約中華總商會董事長梅犖生、副董事長盧元龍、會長李國威、青商部理事長陳穎敏、副理事長黃啟超，紐約李氏總分所元老李可喬、李玉田、總長李國威、主席李致俠，三江公所元老傅先清等20餘人出席支持。

華埠 警察 民主黨

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