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3.2萬猴痘疫苗馳援 新增5接種點

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府也增設五處疫苗接種點，圖為民眾預約排隊等待接種。(美聯社)
市府也增設五處疫苗接種點，圖為民眾預約排隊等待接種。(美聯社)

猴痘疫情升溫，本周紐約市收到3萬2000多劑疫苗，部分開放民眾上網預約接種；為因應快速蔓延的病毒，市府宣布新增五處提供疫苗接種的醫療機構，位於曼哈頓華埠的高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)也在其列。

市衛生局表示，本周收到3萬2000多劑猴痘疫苗，其中2萬3000劑從4日(周四)透過紐約市的疫苗入口網站開放給民眾預約第一劑，其餘將由社區組織、醫療提供者的轉診對象，還有與已知猴痘患者密切接觸者等接種。

市府也增設五處新的疫苗接種點，除華埠麥地臣街(Madison St.)227號的高雲尼醫院，還有三處分別位於布碌崙(布魯克林)的Livonia大道506號「The Livonia」、法拉盛大道1300號的「The Jefferson」、紐約大道686號國王郡醫院，以及皇后區長島市的46路5-17號等診所。

市衛生局表示，新增的五個接種站將可增加一倍以上的疫苗接種速度，未來幾周市衛生局還預計在時報廣場增設一處；也從本周開始派員進行針對性外展活動，直接安排疫苗接種預約。

紐約市日前已宣布進入公衛緊急狀態，民眾對猴痘疫苗的需求量也大增；根據市衛生局，位於雀兒喜的「性健康診所」(Chelsea Sexual Health Clinic)和中哈林區性健康診所(Central Harlem Sexual Health Clinic)，疫苗預約已排到8月中旬，本周將不再新增預約名額，不過已經預約到接種時間的民眾，仍將獲得疫苗接種。

從猴痘疫情在紐約市爆發以來，迄今市府已獲得7萬9000多劑疫苗，施打超過3萬劑；市府表示，猴痘疫苗需要接種兩劑才算完全接種，目前紐約市優先提供第一劑猴痘疫苗的接種，以將疫苗保護力觸及最大規模的人群，而根據當前接種資格標準，市府表示，有約15萬人可能面臨接觸猴痘的風險。

預約猴痘疫苗接種，可上https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/monkeypox網站查詢。

本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗。(路透)
本周紐約市收到3萬2000多劑JYNNEOS猴痘疫苗。(路透)

疫苗 猴痘 紐約市

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