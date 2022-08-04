華人善終基金會慶25年 10月8日舉辦籌款晚會

劉醇逸、顧雅明等出席支持。(記者張心／攝影)

華人 善終基金會慶賀成立25周年之際，將於10月8日晚上6時舉辦「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」，所得款項將用作善終基金，向社區有需要人士伸出援手。

華人善終基金會創會董事陳麥潔明表示，基金會自1997年成立以來，一直秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者，走完人生最後一程的宗旨，不遺餘力地倡導中國傳統倫理道德，喚起社會對弱勢人士的關懷。「疫情 導致基金會已兩年未能舉辦正式的籌款活動，今年藉成立25周年之際，呼籲各界愛心人士鼎力支持協助，我們將會繼續為社區需要人士伸出援手。」

陳麥潔明說，晚會正在密鑼緊鼓籌備，屆時基金會董事成員將傾力演出，並邀請社區人士及好友同台表演。此外，由於此次場地支出和製作數目不小，希望社區各界好友鼎力支持襄助，出錢出力慷慨解囊，所籌得款項將會用作善終基金運作。

州參議員劉醇逸、紐約市 負責公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明、市議員馬泰(Christopher Marte)等表達支持，指華人善終基金會對華人貢獻頗多，呼籲支持其募款活動。

「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」舉辦地址：Gotham Hall，百老匯1356號，NY 10008。

發布會當日，紐約振興粵劇研藝中心也宣布，因疫情暫停舉辦的「粵韻名劇會知音」，也訂於8月27日及28日在中華公所中山紀念堂舉行，屆時陳麥潔明將與知名老倌和花旦同台，為熱愛粵劇粵曲的僑胞朋友獻上經典折子戲及精選粵曲。