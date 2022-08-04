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看電影起爭執 2亞裔女遭毆打搶手機

記者鄭怡嫣／紐約報導
涉嫌攻擊、搶劫的四名歹徒。(市警局提供)
涉嫌攻擊、搶劫的四名歹徒。(市警局提供)

兩名亞裔女子，日前在皇后區大學點的一電影院內，被四名嫌犯拳打腳踢，其中一女頭部受傷，並被搶走手機，市警3日發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，7月5日(周二)晚7時10分左右，在Ulmer街28-55號的大學點電影院(College Point Multiplex Cinema)，兩名來自中東、年齡分別為33及29歲的亞裔女子，看電影時與四名嫌犯發生爭執，電影結束後，一夥人靠近她們，先攻擊33歲的亞裔女子，對其頭部拳打腳踢，其手機也被其中一歹徒搶走，另一名亞裔女子的頭部也被打了幾拳。

警方表示，四名歹徒隨後逃逸，33歲女子頭部受傷，無生命危險，被送至紐約長老會皇后醫院(New York Presbyterian Hospital - Queens)接受治療，29歲的受害者輕傷，不願就醫。

市警3日公布四嫌作案照片，呼籲知情民眾提供線索，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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