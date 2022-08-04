口角被毆昏 班森賀華社傳搶案

紐約市警通緝兩名涉嫌攻擊和搶劫的男子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀華社日前發生一起街頭搶劫案，一名男子凌晨與兩名男子在街頭發生口角，隨後遭對方圍毆，並被搶走手機 和金鍊；市警62分局3日發布消息，呼籲民眾提供線索。

該案件發生於7月10日凌晨4時25分許，在位於新越卓大道(New Utrecht Ave)7212號的披薩店門前，一名34歲男子先是與兩名陌生男子發生爭吵，衝突很快升級，其中一名男子近身朝其臉部揮拳；受害者應聲倒地，頭部撞到地面失去意識。

歹徒接者翻查其褲子口袋，搶走一個手機並扯掉受害者脖子的金鍊；接著沿著新越卓大道朝南逃逸，受害者送至瑪摩利醫院接受治療，儘管頭部和背部受嚴重創傷，但無性命危險。

警方消息指出，劫匪年齡約20多歲，膚色較淺，第一人犯案時身穿白色上衣、藍色牛仔褲、另一人穿綠色上衣、牛仔褲及深色棒球帽；若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。