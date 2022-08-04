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紐約客談／選區畫分 亞裔要把握機會

紐約客談

就市議會選區畫分，市議長歐德思(Adrienne Adams)發表聲明，認為少數族裔傳統社區的完整性應得到保留。布碌崙(布魯克林)是這次選區重畫變化最大，也是引起爭議最多的區。市議長之所以發表這個聲明，恐怕也是反映選區重畫草案出台後，一些利益受到傷害的現任市議員意見。

市議長的意見重要，但她畢竟不是選區畫分委員會，如果委員會的工作是獨立的，那麼他們更應該聽取的應是民眾的意見，而不僅是幾名議員或議長的意見。也正因為如此，對於亞裔社區來說，既然已經畫出了亞裔占多數的市議員選區，就應該牢牢抓住這次機會，組織民眾充分利用好公共聽證會，有理有據地表達亞裔社區的心聲，爭取早日將選區落實。

平心而論，亞裔社區和西語裔社區都應該有各自占人口多數的選區，都應該選出自己的政治代表，草案之所以沒有做到這一點，恐怕不是一件容易的事。在今後的談判中，各方都應該做好準備，做出一定的妥協，如果能夠通過對相鄰選區做出小幅調整，達成各方都能接受的方案，那自然是一個皆大歡喜的結局。

回顧之前的國會眾議員選區和州參議員選區的畫分，因為涉及黨派糾紛，最後是通過打官司推翻州議會指定的畫區委員會的地圖。這次的市議會選區畫分似乎沒有涉及黨派糾紛，最主要的問題還是讓少數族裔擁有人口占優的選區，能選出自己的政治代表。這個目標應該相對比較容易達到，一要看決策者的智慧，二要看少數族裔的決心和力量，三要看當事市議員的涵養。

亞裔 布碌崙 眾議員

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