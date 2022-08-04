我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

法拉盛慣竊 釋放4小時又偷再被捕

記者牟蘭／紐約報導
金蘇貞。(納蘇郡警方提供)
金蘇貞。(納蘇郡警方提供)

報住法拉盛的亞裔男子金蘇貞(Jung Su Kim，音譯)去年因涉嫌一起竊案被移送法辦，獲釋候審期間逃至佛州，過堂被釋放四小時後，因從一輛執法人員的車中盜竊四元，再次被捕，候審期間又涉多起長島竊案被捕，定於5日過堂。

根據長島納蘇郡警方消息，當地第六警局7月31日凌晨1時24分收到報案，北站廣場的Plaza Eatery熟食店發生竊案；警方趕到現場後，發現熟食店的側窗大開，從監控錄像發現，一名亞裔男子從此進出，偷走店內的香菸與部分現金。

警方在附近搜捕時，在大頸路38號的停車場內，發現逃跑的亞裔嫌犯，他一度拒絕聽從警方的命令，向大頸路方向繼續逃竄；一名輔警在Brompton路附近攔住嫌犯，協助警方逮捕。

根據警方消息，涉案男子為57歲、報住法拉盛的金蘇貞，他還涉嫌4月2日與4月27日在大頸的兩起竊案，被警方以三級盜竊、非法持有盜竊物品與拒捕等移送法辦，1日過堂，案件延遲到5日續審。

法院紀錄顯示，金蘇貞於去年9月16日被控非法持有盜竊物品，免保獲釋，候審期間逃到佛州，被皇后區檢察官辦公室通緝；去年10月他在佛州I-95號公路上發生車禍，被州警逮捕並移送法辦。

皇后區檢方對此回應，當局已撤銷蘇金貞的通緝令，也不計畫引渡他返回紐約受審，由於被告首次被捕時尚未在佛州犯案，當地法院去年11月當庭釋放被告；他在被釋放四小時後，又涉嫌在監獄停車場從一名懲教官的轎車內，竊取一張一元的紙幣與12個25分的硬幣，再次被捕。

佛州 亞裔 長島

上一則

7眾議員參選人 談波洛西訪台

下一則

餐館當掩護 華人涉運毒洗錢 獲利數千萬 逮8人

延伸閱讀

花旗球場旁蓋足球場 華社：對法拉盛經濟助益不大

花旗球場旁蓋足球場 華社：對法拉盛經濟助益不大
美東3州網球聯賽 7日法拉盛可樂娜公園登場

美東3州網球聯賽 7日法拉盛可樂娜公園登場
民代齊聚法拉盛 表彰警員辛勞值勤

民代齊聚法拉盛 表彰警員辛勞值勤
何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區

何恭程聯合診療中心提供全科服務診所分佈三大華人社區
孫維躍腎病高血壓中心診所提示腎病癥狀與洗腎的透析療法

孫維躍腎病高血壓中心診所提示腎病癥狀與洗腎的透析療法

熱門新聞

(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空