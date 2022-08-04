法拉盛慣竊 釋放4小時又偷再被捕

金蘇貞。(納蘇郡警方提供)

報住法拉盛的亞裔 男子金蘇貞(Jung Su Kim，音譯)去年因涉嫌一起竊案被移送法辦，獲釋候審期間逃至佛州 ，過堂被釋放四小時後，因從一輛執法人員的車中盜竊四元，再次被捕，候審期間又涉多起長島 竊案被捕，定於5日過堂。

根據長島納蘇郡警方消息，當地第六警局7月31日凌晨1時24分收到報案，北站廣場的Plaza Eatery熟食店發生竊案；警方趕到現場後，發現熟食店的側窗大開，從監控錄像發現，一名亞裔男子從此進出，偷走店內的香菸與部分現金。

警方在附近搜捕時，在大頸路38號的停車場內，發現逃跑的亞裔嫌犯，他一度拒絕聽從警方的命令，向大頸路方向繼續逃竄；一名輔警在Brompton路附近攔住嫌犯，協助警方逮捕。

根據警方消息，涉案男子為57歲、報住法拉盛的金蘇貞，他還涉嫌4月2日與4月27日在大頸的兩起竊案，被警方以三級盜竊、非法持有盜竊物品與拒捕等移送法辦，1日過堂，案件延遲到5日續審。

法院紀錄顯示，金蘇貞於去年9月16日被控非法持有盜竊物品，免保獲釋，候審期間逃到佛州，被皇后區檢察官辦公室通緝；去年10月他在佛州I-95號公路上發生車禍，被州警逮捕並移送法辦。

皇后區檢方對此回應，當局已撤銷蘇金貞的通緝令，也不計畫引渡他返回紐約受審，由於被告首次被捕時尚未在佛州犯案，當地法院去年11月當庭釋放被告；他在被釋放四小時後，又涉嫌在監獄停車場從一名懲教官的轎車內，竊取一張一元的紙幣與12個25分的硬幣，再次被捕。