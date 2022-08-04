餐館當掩護 華人涉運毒洗錢 獲利數千萬 逮8人

八名被告涉嫌以波士頓中餐館作為幌子，謀畫國際洗錢。(取自谷歌地圖)

兩名中餐館的華裔業主因開車運送市值25萬元的大麻 到紐約市 ，引起聯邦探員注意，展開「好運行動」(Operation Good Fortune)的長期調查，牽出涉及千萬元洗錢案；檢方指，八名被告以中餐館為掩護，涉嫌運毒及轉售洗錢贓物，獲利數千萬元。

司法部表示，執法人員今年3月攔停一輛從波士頓 開往紐約市的車輛，搜出市值25萬元的大麻，當場逮捕駕駛曾秋梅(Qiu Mei Zeng ，姓名皆音譯)，展開數月調查。

47歲的曾秋梅與48歲的前夫張世榮(Shi Rong Zhang)在波士頓華埠經營一家「味中味」(China Gourmet)餐館，張世榮還在當地經營一間名為Wonderful Electronics的電匯公司，兩人多次收取一名叫劉成鄒(Chengzou Liu)的大麻販子的貨品。

兩名被告運送並銷售大麻到紐約市獲利，張世榮利用自己的電匯公司，將不法所得換成人民幣存在兩人帳戶，再以「折扣」價格換匯給美國客人。

調查顯示，曾秋梅的多名親屬均涉嫌參與洗錢；其中曾妲(Da Zeng)的前夫馮維森(Vincent Feng)，涉嫌購買禮卡，再買上千個蘋果產品，國際販售。曾、張等親友七人被控共謀洗錢)與無證匯款(Unlicensed Money Transmitting)，劉成鄒被控共謀洗錢與非法持有、分發大麻。

若八人洗錢罪成立，最高刑期達20年外加三年的監管，25萬元或兩倍不法所得罰款；若曾秋梅與張世榮等親友七人無證匯款罪成，面臨最高五年監禁與三年監管，以及25萬元的額外罰款；若劉成鄒的非法持有與分發大麻罪成，他將面臨最高20年監禁以及100萬元罰款。