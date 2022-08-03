美東3州網球聯賽 7日法拉盛可樂娜公園登場

第十屆美東三州網球聯賽將在法拉盛可樂娜公園登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由全美華人 僑團聯合會主辦、三州網球聯盟協辦的「第十屆美東三州網球聯賽」，7日(周日)將在法拉盛可樂娜公園美網賽場(Corona Park USTA National Tennis Center)登場，呼籲更多華人報名參加。

全美僑聯會主席牛紅表示，聯合會致力發展體育活動，首屆全美華僑運動會曾帶動更多華人參與體育運動，明年將舉辦第二屆運動會，此次的三州網球聯賽，則為選拔球隊的基礎賽事。

三州網球聯盟總顧問及賽事召集人許樂道表示，聯盟成立於2010年，為美東唯一的跨州網球協會 ，每年聚集大紐約區康州、新州、賓州、麻州等地的網球愛好者切磋交流、提升球技，網球被稱為最佳健身 運動， 能活動全身肌肉、提高活躍度、頭腦靈活、降低疾病風險等，鼓勵華人社區熱愛球類運動的人士踴躍報名。

「第十屆美東三州網球聯賽」將於7日早10時拉開序幕，當天也將提供免費初學者課程，今年「康州耶魯大學 學術隊」隊長鄧偉以及「新澤西華爾街精英隊」隊長楊關，將各自率領20名優秀選手參賽爭奪冠軍，將以團體循環賽形式進行，項目包括男子雙打、女子雙打、男女混合雙打、男子單打以及女子單打，有意報名的民眾可致電許樂道 (917)710-2759。