王希捷「一家之主」國際首映 座談會反應熱烈

導演王希捷(中)出席映後座談，策展人賽芬(左)主持，鄭子文(右)擔任現場口譯。 (紐約亞影提供)

台灣電影 「一家之主」獲紐約亞洲影展 選映，日前在紐約亞洲協會(Asia Society)舉行國際首映，亞洲協會全球表演藝術與文化策略總監顏麗采(Rachel Cooper)開場致詞。導演 王希捷出席映後座談。8月6日起將在Netflix全球190個國家用戶皆可觀看。

座談由紐約亞洲影展策展人賽芬(Karen Severns)主持，紐約市立曼哈頓社區學院教授鄭子文擔任現場口譯。觀眾反應非常熱烈，提問包括對於男女主角的選角及設定、片名的中英文意義、賽鴿及鬧鐘的隱喻等。雖是探討亞洲的家庭關係，男女主角的互動方式都讓美國觀眾感同身受、有所共鳴。

王希捷表示，劇中每一段故事都為觀眾療癒了一種關係，可能是母女、夫妻、或是自己與自己的關係。她說：「從聲音的焦慮、視覺影像乃至於城市的都更，去探問人的歸屬感究竟是依靠家人、還是房子財產，或是不必靠外在界定的價值觀而可安住在自己的心裡。」

王希捷提到台灣院線多以年輕人的愛情浪漫故事、驚悚類型片為主流，這是少數以熟齡觀眾為市場目標的劇情長片。歐美家庭電影普遍呈現個人主義，但反觀亞洲或台灣的家庭電影，很少針對個人的探討。片中女主角年齡設定在熟齡與退休族群，自己和朋友的媽媽都是靈感來源，不同於其他電影當中女性悲情形象，王希捷希望塑造一個勇敢、有效率、解決問題、又能自省覺察的現代女性。 2022年紐約亞影於7月31日圓滿閉幕，台灣導演王希捷、紐約台北文化中心主任張惠君出席閉幕活動。（紐約亞影提供）

王希捷31日參加紐約亞洲影展閉幕典禮後，特別向美國觀眾傳達當下的感受，「很榮幸有機會，說一個當代台灣家庭的故事，和我眼中的華人女性形象。我只是一個能講述人們內心旅程的導遊，我觀察到內心的風景，並且為觀眾指出來。」

王希捷強調，主角葉蘭心的心路歷程，其實每個人都以不同速率各自進行，有人不知不覺，也有人透澈清明。不管是否察覺，那些微小但感受真實存在的片刻，都在各層意識中下了註腳。王希捷說：「我很希望每位觀眾從本片能感受到，有成年人為照顧他人的辛苦付出，以及自己人生正經歷的挑戰和努力，是有人理解也被支持的。不管你如何被現實拉扯，都要記得自己是誰。你看到你自己，別人才能透過你的眼光，而看到你。」

紐約亞洲影展是北美最大的亞洲影展，在兩年疫情之後回到戲院現場，今年是第20屆，共有來自日韓泰中等12國60多部影片參展。