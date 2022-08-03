我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西幼兒園遭男子闖進行凶傷人致3死6傷 全縣立即停課

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

王希捷「一家之主」國際首映 座談會反應熱烈

【紐約訊】
導演王希捷(中)出席映後座談，策展人賽芬(左)主持，鄭子文(右)擔任現場口譯。 (紐約亞影提供)
導演王希捷(中)出席映後座談，策展人賽芬(左)主持，鄭子文(右)擔任現場口譯。 (紐約亞影提供)

台灣電影「一家之主」獲紐約亞洲影展選映，日前在紐約亞洲協會(Asia Society)舉行國際首映，亞洲協會全球表演藝術與文化策略總監顏麗采(Rachel Cooper)開場致詞。導演王希捷出席映後座談。8月6日起將在Netflix全球190個國家用戶皆可觀看。

座談由紐約亞洲影展策展人賽芬(Karen Severns)主持，紐約市立曼哈頓社區學院教授鄭子文擔任現場口譯。觀眾反應非常熱烈，提問包括對於男女主角的選角及設定、片名的中英文意義、賽鴿及鬧鐘的隱喻等。雖是探討亞洲的家庭關係，男女主角的互動方式都讓美國觀眾感同身受、有所共鳴。

王希捷表示，劇中每一段故事都為觀眾療癒了一種關係，可能是母女、夫妻、或是自己與自己的關係。她說：「從聲音的焦慮、視覺影像乃至於城市的都更，去探問人的歸屬感究竟是依靠家人、還是房子財產，或是不必靠外在界定的價值觀而可安住在自己的心裡。」

王希捷提到台灣院線多以年輕人的愛情浪漫故事、驚悚類型片為主流，這是少數以熟齡觀眾為市場目標的劇情長片。歐美家庭電影普遍呈現個人主義，但反觀亞洲或台灣的家庭電影，很少針對個人的探討。片中女主角年齡設定在熟齡與退休族群，自己和朋友的媽媽都是靈感來源，不同於其他電影當中女性悲情形象，王希捷希望塑造一個勇敢、有效率、解決問題、又能自省覺察的現代女性。

2022年紐約亞影於7月31日圓滿閉幕，台灣導演王希捷、紐約台北文化中心主任張惠...
2022年紐約亞影於7月31日圓滿閉幕，台灣導演王希捷、紐約台北文化中心主任張惠君出席閉幕活動。（紐約亞影提供）

王希捷31日參加紐約亞洲影展閉幕典禮後，特別向美國觀眾傳達當下的感受，「很榮幸有機會，說一個當代台灣家庭的故事，和我眼中的華人女性形象。我只是一個能講述人們內心旅程的導遊，我觀察到內心的風景，並且為觀眾指出來。」

王希捷強調，主角葉蘭心的心路歷程，其實每個人都以不同速率各自進行，有人不知不覺，也有人透澈清明。不管是否察覺，那些微小但感受真實存在的片刻，都在各層意識中下了註腳。王希捷說：「我很希望每位觀眾從本片能感受到，有成年人為照顧他人的辛苦付出，以及自己人生正經歷的挑戰和努力，是有人理解也被支持的。不管你如何被現實拉扯，都要記得自己是誰。你看到你自己，別人才能透過你的眼光，而看到你。」

紐約亞洲影展是北美最大的亞洲影展，在兩年疫情之後回到戲院現場，今年是第20屆，共有來自日韓泰中等12國60多部影片參展。

王希捷表示，劇中每一段故事都為觀眾療癒了一種關係。(紐約亞影提供)
王希捷表示，劇中每一段故事都為觀眾療癒了一種關係。(紐約亞影提供)

影展 電影 導演

上一則

爵士樂大師阿姆斯壯故居 6日中文導覽

下一則

112分局與民同樂 TLC頒獎卡普曼

延伸閱讀

紐約州長普選民調 霍楚領先李修頓14%-16%

紐約州長普選民調 霍楚領先李修頓14%-16%

紐約戶外餐飲計畫造成髒亂 市民促取消

紐約戶外餐飲計畫造成髒亂 市民促取消
場邊人語／紐約捕魚 綽綽有餘

場邊人語／紐約捕魚 綽綽有餘
紐約猴痘升溫 市長宣布進入緊急狀態

紐約猴痘升溫 市長宣布進入緊急狀態
布里德任命法塔掌金山電影委員會 協助創造職缺

布里德任命法塔掌金山電影委員會 協助創造職缺

熱門新聞

曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34
一名西語裔男子因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子。(取自谷歌地圖)

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

2022-07-31 09:28

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北