華聯會 7日醫學講座暨家庭同樂日

布碌崙華聯會宣布周日舉行醫學常識講座及家庭同樂日活動。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人聯合會(華聯會)將於7日(周日)舉行醫學 常識講座及家庭同樂日活動，有各種免費健康諮詢、講座和檢測 ，還有趣味家庭娛樂活動，共有十多個相關組織參加。

家庭健康日活動在23大道的85街和86街之間舉行，活動時間是上午11時到下午3時。華聯會會長黃涵華介紹，今年活動協辦單位為瑪摩利醫院、聖瑪利亞教堂。兩場健康講座將在聖瑪利亞教堂舉行，護理醫師李國蓮主講「如何預防心血管疾病」，腸胃科醫生李亦苓和助理醫師陳梅的講座是「腸道健康」。

亞美醫師協會(CAIPA)、聯合健保(United Healthcare)、紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)、第一保健(Healthfirst)、真愛護理公司(Truecare)、惠安納醫療保險 公司(Humana)和紐約亞裔律師協會(AABANY)等是活動的參與和贊助機構。

州眾議員寇頓(William Colton)肯定華聯會一直在社區傳播健康知識，服務社區。州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的代表張意、市議員李凱健(Ari Kagan)華裔助理馮麗華等出席記者會致意。華聯會電話：(718) 256-0404