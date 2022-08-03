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112分局與民同樂 TLC頒獎卡普曼

記者張心／紐約報導
華裔少年武術、跆拳道表演獲得喝采。(記者張心/攝影)
華裔少年武術、跆拳道表演獲得喝采。(記者張心/攝影)

皇后區森林小丘112分局全國打擊犯罪夜2日在麥當勞公園(MacDonald Park)舉辦，連同社區組織以免費美食、娛樂節目和預防犯罪資訊分享等活動「與民同樂」。市出租車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do) 代表市長，向局長卡普曼(Joseph E. Cappelmann)頒發表揚狀，市議員舒曼琳(Lynn Schulman)也出席致意。

112分局局長、副督察(Deputy Inspector)卡普曼表示，在此分局任職兩年半，了解這個社區有很多的華裔和亞裔，「除了市警局以外，社區委員會和各醫院辦公室也協同合作，通過舉辦這個活動，把所有社區成員連結在一起，使警民關係更融洽。」他也會繼續督促警察和居民攜手打擊犯罪，保護社區。

十幾名華裔少年在教練組織下，向在場居民表演中國武術、跆拳道和雙節棍，獲得滿場喝彩。國會眾議員孟昭文、皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員舒曼琳、紐約市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)等也設置攤位，向居民介紹求助和服務訊息。

112分局主要負責皇后區中部森林小丘(Forest Hills)、雷哥公園(Rego Park)的治安，將從9月起恢復每月警民會議，具體時間另行通知；分局地址：奧斯汀街(Austin St.)68-40號，NY 11375；社區聯絡電話：(718) 520-9321；分局網址：https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/precincts/112th-precinct.page。

森林小丘居民積極參與警民之夜活動。（記者張心/攝影）
森林小丘居民積極參與警民之夜活動。（記者張心/攝影）
華裔少年中華武術、跆拳道表演獲得滿堂彩。（記者張心/攝影）
華裔少年中華武術、跆拳道表演獲得滿堂彩。（記者張心/攝影）
森林小丘居民積極參與警民之夜活動。（記者張心/攝影）
森林小丘居民積極參與警民之夜活動。（記者張心/攝影）
都勇(右二)向卡普曼(左二)頒發獎狀，右一為市議員舒曼琳。(舒曼琳辦公室提供)
都勇(右二)向卡普曼(左二)頒發獎狀，右一為市議員舒曼琳。(舒曼琳辦公室提供)
森林小丘居民積極參與警民之夜活動。（記者張心/攝影）
森林小丘居民積極參與警民之夜活動。（記者張心/攝影）

皇后區 華裔 警察

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