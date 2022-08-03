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亞裔民安隊出力 72分局警民合作

記者顏潔恩／紐約報導
大型充氣遊樂設備吸引不少孩童。(記者顏潔恩/攝影)
大型充氣遊樂設備吸引不少孩童。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園轄區市警72分局的「全國打擊犯罪夜」，今年在日落公園足球場舉辦，當地以華人和西語裔為主的居民踴躍參與；局長卡斯特羅(Ernesto Castro)表示，促進警民合作關係向來是舉辦活動的主要意義，感謝多年來密切合作的布碌崙亞裔民安隊其他族裔組織。

72分局的打擊犯罪夜是全市規模最大的活動之一，當晚準備美食、免費禮品贈送居民外，也設置大型遊樂設備給小孩玩耍；當地華人團體也受邀出席，帶來舞獅、中華傳統舞蹈表演，拉近警民關係也促進族裔之間的文化交流。

「我有整個布碌崙南區中最棒的社區」，今年第二次參與活動的分局長卡斯特羅表示，警方最重要的資產就是與社區組織的合作，共同打擊犯罪，並且與社區居民培養更密切的關係；當民眾與警方建立信任，生活遇到難題時也會主動反映，並成為警察在社區的「耳目」。

布碌崙南區勤務指揮官副警司肯珀(Michael Kemper)當晚也走訪每個轄區警局的活動，他指出，警方每年都把握這個機會，與社區交流，為合作建立基礎。

出席的亞裔民安隊隊長柳寶枝說，參加該活動已有十多年，民安隊向來與警方關係緊密，打擊社區犯罪，有明顯成果；希望更多華人居民了解警民合作的意義，必要時為警方提供信息，預防犯罪。

布碌崙日落公園轄區市警72分局的「全國打擊犯罪夜」。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙日落公園轄區市警72分局的「全國打擊犯罪夜」。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙日落公園轄區市警72分局舉辦打擊犯罪夜。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙日落公園轄區市警72分局舉辦打擊犯罪夜。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 華人 日落公園

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