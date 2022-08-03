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民代齊聚法拉盛 表彰警員辛勞值勤

記者鄭怡嫣／紐約報導
109分局舉辦全國打擊犯罪夜活動。（記者鄭怡嫣/攝影）
109分局舉辦全國打擊犯罪夜活動。（記者鄭怡嫣/攝影）

法拉盛109分局與警民會2日在邦恩遊樂場(Bowne Playground)舉辦全國打擊犯罪夜。現場包括政府各部門、議員辦公室、社區團體及機構、小商家等約50個攤位，設有騎馬、滑梯、搖船等兒童區，以及舞龍舞獅及跆拳道等表演，並提供免費熱狗，吸引近千人參加。

109分局局長、副警督霍爾(Louron E. Hall)表示，上任三個月，感受這是一個傑出的團隊與社區，之所以每年舉辦此活動，因為社區有維安並改善生活品質的共同目標，需要包括警方、社區機構、當地民代等共同努力，感謝每位警官的辛勞執勤，及對維安作出貢獻的社區民眾與組織。

國會眾議員孟昭文表示，選區裡有六個分局，109是她當晚首個出席的分局，也很榮幸在為「全國打擊犯罪夜」撥款的委員會裡，今年聯邦政府額外為此項目撥款3億元，強調維護全國治安的重要性，保護弱勢群體。

紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江代表州長霍楚、前法拉盛市議員及副市長辦公室公共安全高級顧問顧雅明代表市長亞當斯、皇后區區長辦公室代表袁敏益等，為109分局頒發表揚狀，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)辦公室楊旻雯，則代表議員為109分局針對青少年的探索者項目(NYPD Explorer Program)撥款2萬元；出席的議員還包括州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、市議員黃敏儀代表等。

109分局舉辦全國打擊犯罪夜活動。（記者鄭怡嫣/攝影）
109分局舉辦全國打擊犯罪夜活動。（記者鄭怡嫣/攝影）
顧雅明等為109分局頒發表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)
顧雅明等為109分局頒發表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)
109分局舉辦全國打擊犯罪夜活動，現場有孩童騎馬的遊樂項目。（記者鄭怡嫣/攝影）
109分局舉辦全國打擊犯罪夜活動，現場有孩童騎馬的遊樂項目。（記者鄭怡嫣/攝影）
楊旻雯代表州參議員史塔文斯基為109分局針對青少年的警務處探索者項目撥款2萬元。...
楊旻雯代表州參議員史塔文斯基為109分局針對青少年的警務處探索者項目撥款2萬元。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 眾議員 參議員

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