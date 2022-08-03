謀殺、搶劫 聯邦起訴16幫派成員

Own Every Dollar街頭幫派成員因涉嫌謀殺、持槍搶劫、販賣毒品等被起訴。(ABC7視頻截圖)

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)、曼哈頓 地檢白艾榮(Alvin L. Bragg)及市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，2日共同宣布起訴16名Own Every Dollar街頭幫派 成員，罪名包括五起謀殺、12起謀殺未遂和七起持槍搶劫等。

戴勉威表示，過去四年，該幫派威脅紐約治安，尤其在曼哈頓和布朗士，犯下多起謀殺、持槍搶劫、槍擊、襲擊、危險毒品交易案等，造成五人死亡，聯邦檢方共提出42項指控。

紐約市檢方也同時宣布對幫派成員的90項起訴，並增一項「企業貪汙」(Enterprise Corruption)罪，指該團伙和其母公司Trinitarios，四年中參與類鴉片藥物芬太尼、海洛因、古柯鹼、大麻等販賣，「高度結構化，加入需要宣誓、簽書面協議，並通過投票選舉成員，所以有能力精心策畫恐怖犯罪。」此外，成員習慣在餐館和酒吧搶劫，「會提前在社交網絡搜索，鎖定目標，攜槍搶劫，得手後乘坐豪華車輛逃逸；若當事人反抗，會用手槍毆打並開槍。」

起訴書也顯示，該幫派習慣用社交媒體和YouTube宣傳和慶祝自己的犯罪行為；其母公司Trinitarios是紐約的多明尼加(Dominica)組織，由雷克島監獄 犯人於30年前建立。

如果罪名成立，16名幫派成員將在監獄中度過餘生，其中三人被控涉及死刑的罪名。