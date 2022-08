謀殺、搶劫 聯邦起訴16幫派成員

Own Every Dollar街頭幫派成員因涉嫌謀殺、持槍搶劫、販賣毒品等被起訴。(ABC7視頻截圖)

紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)、曼哈頓 地檢白艾榮(Alvin L. Bragg)及市警總局局長西維爾(Keechant Sewell),2日共同宣布起訴16名Own Every Dollar街頭幫派 成員,罪名包括五起謀殺、12起謀殺未遂和七起持槍搶劫等。

戴勉威表示,過去四年,該幫派威脅紐約治安,尤其在曼哈頓和布朗士,犯下多起謀殺、持槍搶劫、槍擊、襲擊、危險毒品交易案等,造成五人死亡,聯邦檢方共提出42項指控。

紐約市檢方也同時宣布對幫派成員的90項起訴,並增一項「企業貪汙」(Enterprise Corruption)罪,指該團伙和其母公司Trinitarios,四年中參與類鴉片藥物芬太尼、海洛因、古柯鹼、大麻等販賣,「高度結構化,加入需要宣誓、簽書面協議,並通過投票選舉成員,所以有能力精心策畫恐怖犯罪。」此外,成員習慣在餐館和酒吧搶劫,「會提前在社交網絡搜索,鎖定目標,攜槍搶劫,得手後乘坐豪華車輛逃逸;若當事人反抗,會用手槍毆打並開槍。」

起訴書也顯示,該幫派習慣用社交媒體和YouTube宣傳和慶祝自己的犯罪行為;其母公司Trinitarios是紐約的多明尼加(Dominica)組織,由雷克島監獄 犯人於30年前建立。

如果罪名成立,16名幫派成員將在監獄中度過餘生,其中三人被控涉及死刑的罪名。