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8大道大火 華人受災戶安置庇護所

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙8大道5月2日一棟商住兩用樓火災現場。(讀者提供)
布碌崙8大道5月2日一棟商住兩用樓火災現場。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道5月初的一場大火，共造成42戶人家無家可歸，其中37戶是華人家庭。經過兩個多月的各方努力，現在住進庇護所，得到長期的安置。

5月2日布碌崙8大道一棟商住兩用樓發生火災後，在紅十字會和紐約市住房保護與發展局(DHPD)協調下，受災戶暫時住進旅店。在華人社團、民選官員和政府機構的共同努力下，他們在旅店居住的時間多次延長，給了受災戶充分的緩衝時間。

在此期間，有關部門積極為災民做登記，幫助受災戶申請庇護所長期居住。一開始，華人受災戶普遍對庇護所有顧慮，害怕和罪犯、吸毒者住在一起。一開始大多抱著先去看看的態度。

據紐約親子互助會負責人黃妮可介紹，現在37戶華裔受災戶有36戶都住進庇護所，大家均能接受。有一戶沒有住進庇護所，原因是無法找到租住在這棟樓的書面證明，申請被拒。

火災發生時，林先生一家流落街頭，當時他太太臨產。在大家的幫助下，一家住進旅店，他的第二個女兒就是在住旅店誕生。最近，他搬進布碌崙的一處庇護所，情況暫時還好，就是天熱，沒有空調。

黃妮可說，受災戶今後面臨的問題是如何在與房東的交涉中維護自己的權益，得到合理的補償。她提到，房東到現在還沒有露面，也沒有表態。

庇護 布碌崙 華人

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