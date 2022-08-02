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紐約客談╱超速相機啟動 體驗未來城市

紐約客談

象徵市府零死亡願景，保護行人的決心，以及向州府爭自主權，設置更多超速相機，全時段運行。喊了許久，本月終於正式啟動。25哩的速限，理論上能有效減低行人遭車輛撞擊的致死率。而由於死亡車禍常發生在夜間，也依據統計，改為24小時執法。但超速十哩才拍照？說好的25哩呢？

雖本意是保障行人，但相信只有開車的人最敏感，能發現相機一座座立起，經過時強迫將位置刻入記憶，心中同時計算經過此處的頻率、機率。每次出門前，腦中浮現的，除了路線，還有相機座標。若不趕時間，也許會順便探索沒有相機的替代路線，當成小確幸。

這股動力，應不是出自關懷路人，而是車主對政府如停車、行車違規、扣點、罰款、罰單上訴等長期累積的忿忿不平。

市區繁雜的警示牌，限速、禁止左轉、限時段禁止轉彎、限時段禁行公車道、禁止停車、禁止臨停、限時段禁止停車、掃街禁停、限停商用車，加上一堆箭頭，開車、停車就像握緊荷包，與政府拼腦力、賭運氣。現在2000部相機同時發威，勝負似乎也不用等電腦來統計。

有些相機，裝在下坡、高速公路出口、或剛好被陸橋掩護、或附近正好有路燈、電線桿以假亂真，也有似乎計算好紅綠燈時間差，抓那些習慣加速搶最後幾秒衝過去的人。

更厲害的，有些十字路口，相隔不到兩個街區，裝了四部超速相機，若再加上闖紅燈相機，以及警方的監控攝像頭，有如活在未來世界。可惜車子還是四顆橡膠輪胎，手中唯一利器，只有會自動提示的導航App，想像它是個忠心的人工智能副駕駛，卑微地增添駕車樂趣。

車禍 人工智能 App

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