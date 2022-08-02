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遊民犯案百次輕放 這次襲警難善了

編譯中心╱綜合報導
麥凱莉。(紐約航港局警方)
麥凱莉。(紐約航港局警方)

紐約市惡名昭彰的遊民慣竊、已被控罪100次，均免保釋放的麥凱莉(Michelle McKelley)，近日再度犯案，但這次因為拒捕、攻擊警察被捕，成為第101次，可能很難立即獲釋。

警方指，41歲的麥凱莉上周五晚在哈林區125街一連鎖藥房偷廚房紙巾，商家報警後，她對前來的警員又踢又咬，一名女警肩膀被咬傷，共有兩名警員事後就醫。她被控攻擊、偷竊、持有贓物等罪，檢方要求2萬5000元保釋金，法官最後裁定5000元。她隔日被送至雷克島監獄羈押。

她此前最近一次被捕，是6月25日在連鎖藥房偷竊價值125元的商品，但因紐約寬鬆的保釋規定，免保獲釋。根據紀錄，她曾逃庭27次，目前仍有五案未決。

根據2019年的修法，若案件未決，檢方只能要求她受監督釋放。本報先前報導，法官同意，指控罪不需保釋金。

麥凱莉是警方眼中的職業慣竊，6月23日因在哈林區一間藥房偷竊被捕，之後釋放。月前，她也曾因涉嫌連續行竊曼哈頓2大道一連鎖藥房被控罪。警方當時指是她第108次被捕，法庭人員則指是第99次被控罪。

麥凱莉最知名一次犯案是2月搶劫一間上東城的百貨賣場，並表示自己已很久沒被捕，當時只是需要一件新衣。

根據警方報告，她第100次遭控罪，罪行為將奶油、巧克力棒、肥皂放入背包離去，之後被捕。

紐約郵報記者曾問她能做哪類工作，她說能當老人護理工，而且有經驗。當記者問她，後來發生何事？她則回答「人生」，然後離去。

警察 紐約市 監獄

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