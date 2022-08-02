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非法持槍？殺害嚴志文兇嫌妻：不知情、不認罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
多蘿西1日聆訊，代表律師(左一)貝德羅陪同。(法院pool圖)
多蘿西1日聆訊，代表律師(左一)貝德羅陪同。(法院pool圖)

涉嫌殺害中餐館外賣郎嚴志文兇嫌赫希(Glenn Hirsch)的62歲妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，此前曾因為在其住處搜出八把槍，被控非法持武等罪名，1日出庭聆訊時她對所有指控拒不認罪，律師表示八把槍放在為赫希所有的內嵌式衣櫃中，被律師稱有「囤積癖」的兇嫌，將槍枝藏在黑色垃圾袋內，衣櫃中也堆積裝著其他物品的垃圾袋，多蘿西對此並不知情，籲檢方撤訴。

此前，檢方已撤銷多蘿西八項非法持武的重罪指控，但保留一項持有五把及以上槍枝罪、意圖非法使用槍枝等較輕的罪名，多蘿西拒不認罪。

她的律師貝德羅(Mark Bederow)表示，赫希與多蘿西已分居，八把槍雖在多蘿西家中的衣櫃發現，但該衣櫃中物件均為赫希所有，八把槍用塑料薄膜或錫紙包裹，放在紙盒及黑色垃圾袋中，「這並不是正常人囤積物品的方式」，而根據法檢，槍上驗出赫希的DNA，目前沒有任何直接證據表明，多蘿西非法持槍，或對赫希的藏槍知情，至於控告多蘿西有非法使用赫希槍枝的意圖，「顯然更荒謬」。

貝德羅還說，應著重調查赫希，而不應僅因為妻子的身分而針對多蘿西，目前仍在等待檢方披露更多證據及所有調查結果，下一步則由檢方決定，是撤銷對多蘿西的控罪，還是交陪審團審理。

本報先前報導，51歲的赫希被控4月30日在皇后區森林小丘殺害外賣郎嚴誌文，6月1日被捕，盡管多蘿西早已和丈夫分居，但是警方6月3日突襲她在皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓，認為凶器可能藏在那裏，結果雖然未找到，但是在衣櫃中發現8把槍以及200多發子彈。

多蘿西的下次出庭時間為19日(周五)；此外，原本定於同一日出庭的赫希，則因為更換辯護律師而將庭訊日延至5日(周五)，他此前已交付50萬元現金取保候審，24小時配戴電子腳鐐。

皇后區 中餐館 DNA

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