第43選區重畫地圖 華社籲選民支持

亞潮聯盟30日舉辦的「第43選區重畫地圖說明會」。(記者顏潔恩╱攝影)

市選區重畫委員會日前公布第一版草案，畫出以亞裔 人口為主的第43選區，引起布碌崙(布魯克林)華社的關注；由亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)舉辦的「第43選區重畫地圖說明會」，日前於日落公園 舉行，呼籲華人 選民通過簽名運動、致信委員會、以及參加公聽會發表觀點，保住第一版草案，選出為亞裔發聲的市議員。

重畫地圖將日落公園以華人為主的東部、與班森賀、戴克高地組成第43選區，亞裔選民人口達57%；草案引起現任第43選區市議員紀思庭(Justin Brannan)、第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的強烈反彈，若草案成為現實，兩人將競爭同一選區，而雙方都有固定的支持群體、勝負難以定奪。

亞潮聯盟創辦人凌飛指出，日落公園現處的第38選區包含西語裔、華人兩大族裔，人口比例分別是35%、41%，儘管人口較多但華人投票率較低，造成西語裔投票總是占優勢；選出的民選官員也是西語裔，更傾向將西語裔的利益作為優先考量，若新版地圖實行，當選的市議員無論如何都要以該區超過半數的華裔人口利益為最大考量。

他說，新版的43選區將原本四分五裂的華人選區整合在一塊，是布碌崙歷史上首次出現以亞裔為主的選區畫分，也是難得一遇的機會；何況選區重畫一旦定下就是為期十年，意味著華人選民在這五個選舉任期內有很大的政治實力，且有機會選出該地第一位華裔市議員。

紀思庭、阿維萊斯對新版地圖提出反對，原因在兩人將會競選第38選區，而新版地圖將改成35%西語裔、42%白人的人口比例；凌飛指出，兩組人的投票率不相上下，導致兩名參選人都沒有十足把握，為避免自身利益受損而反對提案。

基於第一版地圖仍有眾多變數，委員會可能會因反對聲音大而廢除，他呼籲華人選民通過簽名運動、或讓家中能寫英文的孩子寫信至委員會；最後在本月舉行的公聽會中，華人通過線上線下都可參與，有工作人員提供翻譯，民眾只需表達觀點即可。

美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，將於8大道將展開連署活動，義工會造訪酒樓、超市、到街上宣導，提升華人對此事的關注；目前已徵集1000個簽名，預計收集上萬個簽名後交給選區重畫委員會，傳達華人想要「作主掌握地盤」的心願。