人力中心中校兒童中秋繪畫賽 報名

人力中心中文學校主辦的第十屆兒童中秋繪畫比賽啟動報名，為孩子提供用畫筆學習和體會中華節日文化的平台，探索華埠 ，倡導家庭和睦，鞏固親子關係，表達在兩種文化下成長的體驗。活動也是紐約華裔社區兒童文化和繪畫藝術年度盛事之一。10月21日截止收件，12月4日舉辦頒獎典禮及畫冊發布會。

主辦方指出，根據去年經驗，今年比賽活動仍然採線上舉辦，主題為「中秋節的家庭記憶」、「我眼中的中國城」和「我們的生活」。過去九年，此活動得到紐約市 、紐約州 、外州，以及香港和台灣兒童的喜愛，培養孩子們想像力、創造力和思維能力，也出現不少小畫家。

比賽年齡分：幼兒組4至6歲，兒童組7至9歲，少年組10至17歲。各組獎項：一等獎各一名100元，二等獎各兩名80元，三等獎各三名60元，優勝獎各四名30元，入圍獎各20名10元。獲獎者同時獲得榮譽證書及獲獎作品匯集成畫冊，免費贈送，收藏童年精彩回憶。

比賽主評委：知名藝術家王玉環。評分標準：切合主題、繪畫技巧與色彩、創意。繪畫紙尺寸8.5 X 11普通打印紙，水彩畫、水粉畫、蠟筆畫、油棒畫、素描、速寫或兒童塗鴉等均可。

採電子投稿，請發送參賽作品到人力中心中文學校電子郵箱 [email protected]。要求提交兩頁文件：第一頁，參賽作品，用掃描器生成的JPEG格式圖片，或用數碼相機、高像素手機拍成照片。第二頁，參賽作品和參賽者資料合拍在同一頁，包括參賽者中英文姓名、年齡、 參賽組別、聯繫電話和電子郵箱及郵寄地址。

查詢電話和電郵: (646)203-7716，(347)925-4976，[email protected]。